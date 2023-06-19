Європейський центробанк уважає, що передача Україні прибутку від заморожених активів рф «підірве довіру до євро» — FT — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Європейський центробанк уважає, що передача Україні прибутку від заморожених активів рф «підірве довіру до євро» — FT

Валюта
82
Європейський центробанк уважає, що передача Україні прибутку від заморожених активів рф «підірве довіру до євро» — FT
Європейський центробанк уважає, що передача Україні прибутку від заморожених активів рф «підірве довіру до євро» — FT
Європейський центральний банк (ЄЦБ) застеріг Єврокомісію, що використання прибутку від заморожених активів російського центробанку для допомоги Україні може підірвати довіру до євро як світової валюти й зашкодити фінансовій стабільності.
Про це пише Financial Times із посиланням на ознайомлені джерела.
За даними видання, ЄЦБ у приватному порядку заявив Єврокомісії, що це стане «поганим сигналом для світових ринків» і може спонукати інші центральні банки, які мають великі резерви грошей, «відвернутися» від євро. Особливо якщо ЄС діятиме в односторонньому порядку без інших країн G7.
Читайте також
«Немає ніяких розбіжностей щодо того, що це правильно з морального погляду, але дуже важко зрозуміти, як це зробити. Не можна обходити верховенство права. І якщо ви знайдете щось, що є юридично прийнятним, які наслідки це матиме для репутації євро як світової валюти?» — сказав дипломат ЄС, який зажадав залишитися анонімним.
За його словами, Єврокомісія може представити свої пропозиції щодо використання заморожених російських активів уже цього місяця.
До речі, слідкувати за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди бути в курсі!

Дізнатися курс валют

За матеріалами:
hromadske.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.