Європейський центробанк уважає, що передача Україні прибутку від заморожених активів рф «підірве довіру до євро» — FT — Finance.ua

Європейський центробанк уважає, що передача Україні прибутку від заморожених активів рф «підірве довіру до євро» — FT Сьогодні 14:39 — Валюта

Європейський центробанк уважає, що передача Україні прибутку від заморожених активів рф «підірве довіру до євро» — FT

Європейський центральний банк (ЄЦБ) застеріг Єврокомісію, що використання прибутку від заморожених активів російського центробанку для допомоги Україні може підірвати довіру до євро як світової валюти й зашкодити фінансовій стабільності.

Про це пише Financial Times із посиланням на ознайомлені джерела.

За даними видання, ЄЦБ у приватному порядку заявив Єврокомісії, що це стане «поганим сигналом для світових ринків» і може спонукати інші центральні банки, які мають великі резерви грошей, «відвернутися» від євро. Особливо якщо ЄС діятиме в односторонньому порядку без інших країн G7.

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«Немає ніяких розбіжностей щодо того, що це правильно з морального погляду, але дуже важко зрозуміти, як це зробити. Не можна обходити верховенство права. І якщо ви знайдете щось, що є юридично прийнятним, які наслідки це матиме для репутації євро як світової валюти?» — сказав дипломат ЄС, який зажадав залишитися анонімним.

За його словами, Єврокомісія може представити свої пропозиції щодо використання заморожених російських активів уже цього місяця.

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