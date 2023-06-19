Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обміні зношеної купюри - відповідь НБУ — Finance.ua

Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обміні зношеної купюри - відповідь НБУ Сьогодні 10:04 — Валюта

Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обміні зношеної купюри - відповідь НБУ

Банкноти всіх номіналів доларів США залишаються законним платіжним засобом, ніхто не має права їх обмежувати.

Про це повідомив член Ради Національного банку України Василь Фурман в ефірі інформаційного телемарафону

Уповноваженим установам забороняється встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної держави.

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«Банкноти всіх номіналів доларів США, що випускались ФРС (Федеральна резервна система — центральна банківська система США — Ред.) з 1914 року по теперішній час залишаються законним платіжним засобом. Ніхто не має права їх обмежувати», — сказав Фурман.

За його словами, у разі відмови обмінювати валюту на підставі року випуску НБУ готовий приймати звернення від громадян для проведення відповідних перевірок.

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«Якщо під час перевірки будуть встановлені факти порушення вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ, до порушників застосуватимуться адекватні заходи впливу», — додав він.

УНІАН За матеріалами:

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