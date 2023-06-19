Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обміні зношеної купюри - відповідь НБУ — Finance.ua
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Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обміні зношеної купюри - відповідь НБУ

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Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обміні зношеної купюри - відповідь НБУ
Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обміні зношеної купюри - відповідь НБУ
Банкноти всіх номіналів доларів США залишаються законним платіжним засобом, ніхто не має права їх обмежувати.
Про це повідомив член Ради Національного банку України Василь Фурман в ефірі інформаційного телемарафону.
Уповноваженим установам забороняється встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної держави.
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«Банкноти всіх номіналів доларів США, що випускались ФРС (Федеральна резервна система — центральна банківська система США — Ред.) з 1914 року по теперішній час залишаються законним платіжним засобом. Ніхто не має права їх обмежувати», — сказав Фурман.
За його словами, у разі відмови обмінювати валюту на підставі року випуску НБУ готовий приймати звернення від громадян для проведення відповідних перевірок.
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«Якщо під час перевірки будуть встановлені факти порушення вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ, до порушників застосуватимуться адекватні заходи впливу», — додав він.

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За матеріалами:
УНІАН
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