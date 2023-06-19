Україна хоче запровадити санкції проти російського виробника авіаційної техніки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна хоче запровадити санкції проти російського виробника авіаційної техніки

Казна та Політика
60
Україна хоче запровадити санкції проти російського виробника авіаційної техніки
Україна хоче запровадити санкції проти російського виробника авіаційної техніки
Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій до Публічного акціонерного товариства «Авіаційний комплекс ім. С. В. Ільюшина» (рф).
Про це пресслужба міністерства повідомляє у Фейсбуці.
Читайте також
«16 червня 2023 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» до Публічного акціонерного товариства «Авіаційний комплекс ім. С. В. Ільюшина», за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, а саме: Публічного акціонерного товариства «Об'єднана авіабудівельна корпорація», Державної корпорації зі сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції «ростех», Державного підприємства «Антонов», — ідеться в повідомленні.
Читайте також
Зазначається, що ПАТ «Авіаційний комплекс ім.С.В.Ільюшина» є одним із провідних підприємств авіаційної промисловості російської федерації, яким здійснюється виробництво, гарантійне та сервісне обслуговування авіаційної техніки цивільного та військового призначення, у тому числі, важких військово-транспортних літаків ІЛ-76, які використовуються російською федерацією в ході повномасштабного вторгнення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.