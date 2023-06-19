Україна хоче запровадити санкції проти російського виробника авіаційної техніки — Finance.ua

Україна хоче запровадити санкції проти російського виробника авіаційної техніки Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Україна хоче запровадити санкції проти російського виробника авіаційної техніки

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій до Публічного акціонерного товариства «Авіаційний комплекс ім. С. В. Ільюшина» (рф).

Про це пресслужба міністерства повідомляє у Фейсбуці.

«16 червня 2023 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» до Публічного акціонерного товариства «Авіаційний комплекс ім. С. В. Ільюшина», за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, а саме: Публічного акціонерного товариства «Об'єднана авіабудівельна корпорація», Державної корпорації зі сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції «ростех», Державного підприємства «Антонов», — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ПАТ «Авіаційний комплекс ім.С.В.Ільюшина» є одним із провідних підприємств авіаційної промисловості російської федерації, яким здійснюється виробництво, гарантійне та сервісне обслуговування авіаційної техніки цивільного та військового призначення, у тому числі, важких військово-транспортних літаків ІЛ-76, які використовуються російською федерацією в ході повномасштабного вторгнення.

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Укрінформ За матеріалами:

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