Близько 300 підсанкційних осіб володіють активами в Україні, з них 40-50 – росіяни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Близько 300 підсанкційних осіб володіють активами в Україні, з них 40-50 – росіяни

Фондовий ринок
30
Близько 300 підсанкційних осіб володіють активами в Україні, з них 40-50 – росіяни
Близько 300 підсанкційних осіб володіють активами в Україні, з них 40-50 – росіяни
Під санкціями України перебувають 6800 фізичних та юридичних осіб, але лише 300 з них мають активи в Україні. 40−50 осіб — це російські олігархи.
Про це в інтерв'ю Forbes розповіла заступниця міністр юстиції Ірина Мудра, яка відповідає в Мін'юсті за стягнення активів росіян в Україні.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Мінʼюст направляє запити по всіх підсанкційних особах у правоохоронні органи щодо наявності активів в Україні. За їхніми відповідями міністерство склало мапу активів, на якій близько 300 осіб, включно з тими, у кого є майно в анексованому Криму і на окупованих територіях, розповіла Мудра.
«З них 40−50 субʼєктів, це так звані олігархи, активи яких можуть дійсно працювати на економіку країни», — уточнила вона.
Читайте також
Поки Мін'юст подав позови щодо конфіскації майна п’ятьох із них — Володимира Євтушенкова, Михайла Шелкова, Олега Дерипаски, Євгенія Гінера (поки лише по акціях PINbank) та Аркадія Ротенберга.
Найближчим часом Мін'юст подасть найбільший позов щодо компенсації російських активів. Ймовірно, він стосуватиметься групи VS Energy.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, шість з топ-1000 українських компаній продовжують підтримувати бізнесові зв’язки з росією, дві - з білоруссю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.