Близько 300 підсанкційних осіб володіють активами в Україні, з них 40-50 – росіяни — Finance.ua

Близько 300 підсанкційних осіб володіють активами в Україні, з них 40-50 – росіяни Сьогодні 08:36 — Фондовий ринок

Близько 300 підсанкційних осіб володіють активами в Україні, з них 40-50 – росіяни

Під санкціями України перебувають 6800 фізичних та юридичних осіб, але лише 300 з них мають активи в Україні. 40−50 осіб — це російські олігархи.

Про це в інтерв'ю Forbes розповіла заступниця міністр юстиції Ірина Мудра, яка відповідає в Мін'юсті за стягнення активів росіян в Україні.

Мінʼюст направляє запити по всіх підсанкційних особах у правоохоронні органи щодо наявності активів в Україні. За їхніми відповідями міністерство склало мапу активів, на якій близько 300 осіб, включно з тими, у кого є майно в анексованому Криму і на окупованих територіях, розповіла Мудра.

«З них 40−50 субʼєктів, це так звані олігархи, активи яких можуть дійсно працювати на економіку країни», — уточнила вона.

Поки Мін'юст подав позови щодо конфіскації майна п’ятьох із них — Володимира Євтушенкова, Михайла Шелкова, Олега Дерипаски, Євгенія Гінера (поки лише по акціях PINbank) та Аркадія Ротенберга.

Найближчим часом Мін'юст подасть найбільший позов щодо компенсації російських активів. Ймовірно, він стосуватиметься групи VS Energy.

Нагадаємо, шість з топ-1000 українських компаній продовжують підтримувати бізнесові зв’язки з росією, дві - з білоруссю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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