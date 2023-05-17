Вісім українських топ-компаній досі підтримують зв'язки з росією та білоруссю – YouControl — Finance.ua

Вісім українських топ-компаній досі підтримують зв'язки з росією та білоруссю – YouControl
Шість з топ-1000 українських компаній продовжують підтримувати бізнесові зв’язки з росією, дві - з білоруссю.
Про це йдеться у дослідженні YouControl.
російський та білоруський «слід» у компаніях:
- ТОВ «Вента. ЛТД» пов’язана з російським фармацевтичним холдингом групи «Катрен»;
- у складі Крюківського вагонобудівного заводу є громадянин рф Станіслав Гамзалов;
- Кременчуцький міськмолокозавод належить ПРАТ «Галактон», акціонером якого, своєю чергою, є російська компанія «Данон росія»;
- співвласником компанії з продажу сільськогосподарської техніки ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» є громадянин росії Олександр Барков, країною реєстрації якого, згідно з даними ЄДР, на цей час є Україна. Інший співвласник підприємства Борис Сапожніков, який нині фігурує як резидент Кіпру, до вересня 2018 р. був зареєстрований у російському Курську;
- білоруський «слід» у структурі власності мають дві компанії: ТОВ З ІІ «Белферт Україна» та ТЗОВ «Агротехніка». Остання входить до складу групи компаній «Пан Курчак»;
- бенефіціарами ще двох компаній значаться громадяни Китаю. Це українське представництво ізраїльської компанії Playtika, що спеціалізується на розробці та публікації мобільних ігор — ТОВ «Плейтика Україна». А також дочірня компанія польської LPP, яка працює у сфері легкої промисловості та рітейлу (бренди Reserved, Cropp, House, Mohito і SiNSAY) — ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП».
Водночас 6 українських компаній, згідно з даними російського реєстру юридичних осіб, є співвласниками компаній в росії.
Нагадаємо, тисяча найбільших підприємств за доходами у 2022 році згенерували майже 6 трильйонів грн. Більшість із них належать до галузей паливно-енергетичного та аграрно-промислового комплексу.
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