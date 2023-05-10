Українські підприємства заробили в минулому році 6 трильйонів грн. Які сектори економіки найбільш прибуткові (дослідження) — Finance.ua
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Українські підприємства заробили в минулому році 6 трильйонів грн. Які сектори економіки найбільш прибуткові (дослідження)

Фондовий ринок
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Українські підприємства заробили в минулому році 6 трильйонів грн. Які сектори економіки найбільш прибуткові (дослідження)
Українські підприємства заробили в минулому році 6 трильйонів грн. Які сектори економіки найбільш прибуткові (дослідження)
Тисяча найбільших підприємств за доходами у 2022 році згенерували майже 6 трильйонів грн. Більшість із них належать до галузей паливно-енергетичного та аграрно-промислового комплексу.
Про це свідчать дані дослідження YouControl.
Як зазначається, основну частину топових підприємств складають компанії, зареєстровані 15−30 років тому.

У яких компаніях найбільші доходи

Найбільші компанії України зі списку топ 1000 забезпечують понад половину загального обсягу доходів усіх підприємств країни. Кожна з найбільших компаній цього списку згенерувала як мінімум 1,25 млрд грн чистого доходу за 2022 р.
Найбільшими за чисельністю секторами великого бізнесу виявились:
  • нафтогазовий сектор (146 компаній);
  • харчова промисловість (129);
  • електроенергетика (105);
  • сільське господарство (102);
  • дещо більше ніж по 50 компаній серед топових за виручкою діє у таких секторах як: оптова та роздрібна торгівля, хімічна промисловість, а також металургія.
Інфографіка: YouControl
Інфографіка: YouControl
Ті ж самі галузі економіки широко представлені у згаданому ренкінгу за обсягом чистих доходів, але в інакшому порядку. Перше місце займає нафтогазовий сектор (1,3 трильйона грн або 21% від загальних доходів топ 1000), на другому — електроенергетика (17,3%), далі - роздрібна торгівля (8,3%), сільське господарство (8,1%), харчова промисловість (7,7%), металургія (7%).
Коксохімічна промисловість, тютюнове виробництво, вугільна галузь, металургія, попри відносно нижчу кількість великих компаній у першій тисячі, генерують значно вищі рівні доходів у розрахунку на одне підприємство. Основою ж великого бізнесу України досі залишаються галузі, що використовують природні ресурси.

У яких містах розташовуються компанії

Концентрація в столиці та промислових центрах.
Близько 51,5% від загального обсягу доходів топ 1000 сконцентровано в компаніях зі столичною «пропискою». Окрім Києва із 405 компаніями, ще 26% доходів генерують 259 великих підприємств, які юридично знаходяться в промислових центрах Дніпропетровської, Київської, Львівської та Одеської області. Внаслідок російської агресії частка в загальних доходах традиційних лідерів тогорічних ренкінгів — Харківської та Донецької областей суттєво знизилась до 11−12 місця: 1,6% і 1,3% сукупних доходів відповідно.
Інфографіка: YouControl
Інфографіка: YouControl

Середній вік компаній

Основну частину топ 1000 складають старі компанії, зареєстровані 15−29 років тому.
Також високі доходи демонструють молоді компанії віком 4−5 років. Однак, серед новостворених підприємств, які швидко почали генерувати мільярдні доходи, є багато перереєстрованих фірм. Їхні акціонери схильні реєструвати такі компанії в межах структуризації бізнесу фінансово-промислових груп та реорганізації державних підприємств з ознаками природних монополій. Часто доходи таких компаній тісно пов’язані з регуляторними рішеннями та наближеністю власників до політичних еліт.
Інфографіка: YouControl
Інфографіка: YouControl
Середній вік компаній досить різниться залежно від галузі, до якої вони належать.
Наймолодші компанії знаходяться в енергетичному, нафтогазовому, готельно-ресторанному та архітектурному секторах із середнім віком від 7 до 9 років з дати держреєстрації.
Найстаріші компанії - в наукових дослідженнях, меблевій промисловості, водопостачанні та утилізації, а також коксохімічній промисловості із середнім віком від 24 до 29 років. У нерудній промисловості, фармацевтиці, машинобудуванні та металургії середній вік найбільших компаній становить 19−23 роки, оскільки багато з них успадкували матеріальну базу від капітальної інфраструктури радянських часів. Реєстраційні дати цих компаній пов’язані з періодом після великої приватизації в кінці 1990-х — початку 2000-х рр.

Лідери за зростанням доходів

Доходи компаній за 2022 р. помірно зросли в номінальному виразі. Загальний дохід найбільших підприємств склав майже 6 трильйонів грн, що на 20% більше, ніж загальні доходи топ 1000 компаній України у 2020 р. (5 трлн грн).
Лідерами росту за доходами за підсумками 2021−2022 рр. стали компанії таких секторів економіки як: електроенергетика, нафтогаз, вугільна промисловість, оптова торгівля, інформаційні технології.
При цьому найбільше зниження спостерігалось в доходах великих компаній сектору металургії, роздрібної торгівлі, автотрейдингу, транспорту, будівництва та нерудної промисловості.

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За матеріалами:
Finance.ua
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