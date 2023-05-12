Мін'юст виявив близько 250 осіб в Україні, які володіють російськими активами — Finance.ua

Мін'юст виявив близько 250 осіб в Україні, які володіють російськими активами Сьогодні 16:29 — Казна та Політика

Мін'юст виявив близько 250 осіб в Україні, які володіють російськими активами

В Україні виявлено близько 250 осіб, які мають російські активи.

Про це під час брифінгу повідомила директор Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України Інна Богатих.

За словами директорки, стягувати активи підсанкційних осіб можливо тоді, коли до цих осіб після 24.05.2022 застосована санкція блокування. Вона пояснила, що саме тоді набули чинності зміни до закону про санкції, де запровадили новий вид санкцій — у вигляді стягнення активів з підсанкційної особи.

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«Якщо говорити статистично, то на сьогодні в нас є 27 рішень РНБО після 24.05.2022, якими застосовано санкцію блокування до близько 6 800 осіб. Це юридичні та фізичні особи. Виявлені активи на сьогодні - десь 230−250 осіб. Це активи, які можуть значити і великий бізнес, а можуть бути і зовсім маленькі активи, але про них є інформація у реєстрах. І тому ми також дивимося у той бік, оскільки це підсанкційна особа, яка має актив, який при наявності буде стягнений у дохід держави Україна.

Тому якщо говорити про якісь значні групи, то ми на сьогодні маємо орієнтовно інформацію про 30−50 активів, які можна назвати значними, і до власників яких застосовано санкцію блокування. Кількість осіб, про яких, станом на сьогодні Мін'юст має інформацію про наявність активів — складає близько 230−250 осіб", — повідомила вона.

Директорка додала, що на сьогодні Мін'юстом подано 20 позовів. Із них задовільнено 19 та 17 набули чинності.

УНН За матеріалами:

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