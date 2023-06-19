Які країни ЄС попри заборони приймають багато громадян рф влітку (інфографіка) — Finance.ua

Які країни ЄС попри заборони приймають багато громадян рф влітку (інфографіка)
Після труднощів минулого року після введення санкцій Європейського Союзу та заборони на поїздки громадянам росії швидко вдалося знайти альтернативи своїм звичним місцям відпочинку, і Іспанія стала для них притулком.
З моменту введення перших обмежень для російських туристів після вторгнення російської федерації в Україну більше року тому багато з них відмовилися від спроб повернутися до таких місць, як Франція.
Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.
Іспанія завжди була відомим туристичним напрямком для російських відпочиваючих, у 2019 році до іспанських органів влади в росії було подано понад півмільйона заявок на отримання шенгенської візи із загальної кількості 4,1 мільйона заявок, поданих росіянами того ж року..
Скасування у 2022 році країнами ЄС угоди про спрощення візового режиму з росією, включаючи підвищення плати за візу для російських заявників з 35 євро до 80 євро, насправді не мало такого сильного впливу на відпочинок росіян в Іспанії.
У той час як кількість віз, виданих росіянам та громадянам інших національностей через пандемію коронавірусу, різко впала, Іспанія залишається лідером з видачі шенгенських віз у росії.
Згідно з нещодавно опублікованою статистикою шенгенських віз, одна чверть віз, отриманих власниками російських паспортів у 2022 році, була видана владою Іспанії, або 154 450 із 603 955 виданих шенгенських віз.
Хто ще з країн ЄС досі видає багато віз росіянам
Інші країни Шенгенської зони, які й досі видають велику кількість віз росіянам у 2022 році.
«Відповідно до цих даних, Асоціація туроператорів росії (АТОР) радить громадянам росії звертатися за шенгенськими візами в консульські установи Угорщини, Греції та Італії в росії, називаючи ці країни кращими варіантами для отримання візи», — йдеться в статті.
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