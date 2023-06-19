Які країни ЄС попри заборони приймають багато громадян рф влітку (інфографіка) — Finance.ua

Які країни ЄС попри заборони приймають багато громадян рф влітку (інфографіка) Сьогодні 14:00

Після труднощів минулого року після введення санкцій Європейського Союзу та заборони на поїздки громадянам росії швидко вдалося знайти альтернативи своїм звичним місцям відпочинку, і Іспанія стала для них притулком.

З моменту введення перших обмежень для російських туристів після вторгнення російської федерації в Україну більше року тому багато з них відмовилися від спроб повернутися до таких місць, як Франція.

Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Іспанія завжди була відомим туристичним напрямком для російських відпочиваючих, у 2019 році до іспанських органів влади в росії було подано понад півмільйона заявок на отримання шенгенської візи із загальної кількості 4,1 мільйона заявок, поданих росіянами того ж року..

Скасування у 2022 році країнами ЄС угоди про спрощення візового режиму з росією, включаючи підвищення плати за візу для російських заявників з 35 євро до 80 євро, насправді не мало такого сильного впливу на відпочинок росіян в Іспанії.

У той час як кількість віз, виданих росіянам та громадянам інших національностей через пандемію коронавірусу, різко впала, Іспанія залишається лідером з видачі шенгенських віз у росії.

Згідно з нещодавно опублікованою статистикою шенгенських віз, одна чверть віз, отриманих власниками російських паспортів у 2022 році, була видана владою Іспанії, або 154 450 із 603 955 виданих шенгенських віз.

Хто ще з країн ЄС досі видає багато віз росіянам

Інші країни Шенгенської зони, які й досі видають велику кількість віз росіянам у 2022 році.

«Відповідно до цих даних, Асоціація туроператорів росії (АТОР) радить громадянам росії звертатися за шенгенськими візами в консульські установи Угорщини, Греції та Італії в росії, називаючи ці країни кращими варіантами для отримання візи», — йдеться в статті.

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