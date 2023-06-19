Які країни ЄС попри заборони приймають багато громадян рф влітку (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які країни ЄС попри заборони приймають багато громадян рф влітку (інфографіка)

95
Після труднощів минулого року після введення санкцій Європейського Союзу та заборони на поїздки громадянам росії швидко вдалося знайти альтернативи своїм звичним місцям відпочинку, і Іспанія стала для них притулком.
З моменту введення перших обмежень для російських туристів після вторгнення російської федерації в Україну більше року тому багато з них відмовилися від спроб повернутися до таких місць, як Франція.
Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.
Іспанія завжди була відомим туристичним напрямком для російських відпочиваючих, у 2019 році до іспанських органів влади в росії було подано понад півмільйона заявок на отримання шенгенської візи із загальної кількості 4,1 мільйона заявок, поданих росіянами того ж року..
Скасування у 2022 році країнами ЄС угоди про спрощення візового режиму з росією, включаючи підвищення плати за візу для російських заявників з 35 євро до 80 євро, насправді не мало такого сильного впливу на відпочинок росіян в Іспанії.
У той час як кількість віз, виданих росіянам та громадянам інших національностей через пандемію коронавірусу, різко впала, Іспанія залишається лідером з видачі шенгенських віз у росії.
Згідно з нещодавно опублікованою статистикою шенгенських віз, одна чверть віз, отриманих власниками російських паспортів у 2022 році, була видана владою Іспанії, або 154 450 із 603 955 виданих шенгенських віз.
Місце для вашої реклами

Хто ще з країн ЄС досі видає багато віз росіянам

Інші країни Шенгенської зони, які й досі видають велику кількість віз росіянам у 2022 році.
Які країни ЄС попри заборони приймають багато громадян рф влітку (інфографіка)
«Відповідно до цих даних, Асоціація туроператорів росії (АТОР) радить громадянам росії звертатися за шенгенськими візами в консульські установи Угорщини, Греції та Італії в росії, називаючи ці країни кращими варіантами для отримання візи», — йдеться в статті.
Які країни ЄС попри заборони приймають багато громадян рф влітку (інфографіка)
До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.