День финансов: банк финансовой инклюзии, ответственность за обход санкций, ограничения для посылок с наложенным платежом — Finance.ua

День финансов: банк финансовой инклюзии, ответственность за обход санкций, ограничения для посылок с наложенным платежом Сегодня 17:45

Вторник, 3 июня. Парламент принял ряд важных законопроектов, а президент Зеленский предупредил о дефиците газа из-за российских атак.

Банк финансовой инклюзии

Верховная Рада Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, создающий законодательную основу для развития финансовой инклюзии в Украине. Банки финансовой инклюзии помогут расширить доступ к финансовым услугам в труднодоступных, малонаселенных районах и на территориях, наиболее пострадавших от войны.

Ответственность за обход санкций

Рада поддержала законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность за нарушение и обход экономических санкций. Нарушителей предлагают наказывать штрафами от 425 тыс. до 2,04 млн грн или лишением свободы сроком на 2−10 лет.

Институт Военного омбудсмана

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о введении института Военного омбудсмана. Законопроект предусматривает создание независимого органа, который будет заниматься защитой прав и свобод военнослужащих. Его задача — обеспечить эффективный механизм реагирования на нарушение прав защитников, повысить доверие к командованию и государству.

Продажа доли monobank

Основатель и владелец группы ТАС Сергей Тигипко продолжает вкладывать средства в monobank. По словам бизнесмена, проект растет быстрыми темпами, поэтому требует регулярной финансовой поддержки. В нынешних условиях Тигипко рассматривает возможность продать лишь незначительную долю — до 10%, и только в случае, если найдется «очень мощный» инвестор.

Дефицит газа из-за российских атак

Президент Владимир Зеленский предупредил , что из-за российских атак на газовую инфраструктуру этой зимой Украина может столкнуться с нехваткой природного газа. По его словам, в результате массированных обстрелов пострадали как газохранилища, так и объекты добычи.

Ограничения для посылок с наложенным платежом

В соцсетях и СМИ в последнее время появляется информация о якобы ограничениях на отправку посылок с наложенным платежом через «Новую почту». В компании заявили, что не вводят никаких ограничений на количество отправлений или полученных посылок. В то же время из-за усиления контроля со стороны государства над предпринимательской деятельностью компания вынуждена вводить новые правила

Бронирование работников без военных документов

Депутаты зарегистрировали проект закона, которым предлагают разрешать брать на работу и бронировать на 45 дней мужчин, нарушивших правила мобилизации. За это время работник должен привести свои документы в соответствие с законодательством. Если он этого не сделает, работодатель будет иметь право уволить его.

Налоги за роскошные авто

В 2025 году владельцы роскошных авто уплатили более 87 млн ​​грн транспортного налога. Это на 12%, или на 9,2 млн грн больше соответствующего показателя в прошлом году. Наибольшие суммы поступили от автовладельцев Киева — 26,5 млн грн, Днепропетровщины — 8 млн грн и Одесщины — 7,6 млн грн.

👛 Налог на авто — распространена практика в мире. А вот что известно о налогах на церковь? Церковный налог является важным источником финансирования религиозных организаций в ряде европейских стран, в частности, в Германии. Finance.ua рассмотрел, какие страны имеют подобные системы, а какая ситуация с церковным налогом в Украине:

Миссия Всемирного банка в Украине

В Киеве начала работу миссия Всемирного банка. Визит продлится до 6 июня. Среди тем, которые обсуждались в первый день работы миссии, — реформы в социальной сфере. В рамках соглашения Украина планирует привлечь минимум $1 миллиард в 2025 году от Международного банка реконструкции и развития.

По данным KSE Institute, расходы на безопасность в Украине значительно опережают рост всех других расходов.

Бесплатное обучение для ветеранов

Во Львовской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях ветераны и их родственники могут пройти бесплатное обучение и получить одну из 20 новых профессий. Кроме курсов профессиональной подготовки или переподготовки, участники проекта смогут овладеть техникой поддержания психологической устойчивости и взаимодействия в рабочей среде.

Вакансии с высокой зарплатой

Эксперты портала Work.ua подготовили подборку актуальных вакансий для тех, кто хочет получить работу и бесплатное жилье.

Отметим, что десять областей Украины, на которые приходится 95% активных боевых действий, испытали наибольшие последствия полномасштабного вторжения. В этих регионах уровень безработицы в пять раз превысил средний по стране.

В то же время, по данным YouControl, средняя зарплата народных избранников в 2024 году за год выросла на 13%, достигнув показателя 747 тыс. рублей. грн.

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