День финансов: 50 млрд евро в 4 года от ЕС, новый меморандум с МВФ, е-сервис для инвесторов в недвижимость — Finance.ua

День финансов: 50 млрд евро в 4 года от ЕС, новый меморандум с МВФ, е-сервис для инвесторов в недвижимость Сегодня 17:50

Во вторник, 20 июня, расскажем, что предусматривает новый меморандум с МВФ, почему вкладывать средства в строительство жилья станет безопаснее и сколько украинцы недоплачивают за электроэнергию.

50 миллиардов евро на 4 года. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляет, что ЕК предлагает зарезервировать для Украины на следующие четыре года в бюджете Европейского союза Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляет, что ЕК предлагает зарезервировать для Украины на следующие четыре года в бюджете Европейского союза 50 млрд евро . По ее словам, этот финансовый резерв позволит ЕС «калибровать финансовую поддержку в соответствии с развитием ситуации на местах, потому что война требует чрезвычайной гибкости».

Новый меморандум с МВФ. Кабмин утвердил обновленное Письмо о намерениях и Меморандуме с МВФ об экономической и финансовой политике. В документах зафиксированы обязательства Украины, которые уже реализуются и будут реализованы в будущем. В частности, об улучшении бизнес-климата, усилении верховенства права, борьбе с коррупцией.

Защита инвесторов. Теперь украинцы Теперь украинцы смогут регистрировать вещные права на жилье на этапе его строительства или на то, которое еще только будет построено. Ранее граждане были вынуждены заключать с застройщиками только предварительный договор купли-продажи недвижимости или соглашение о намерениях. Это не давало права собственности до ввода жилья в эксплуатацию. Поэтому порой приводило к махинациям.

Возобновление большой приватизации. Президент Владимир Зеленский подписал закон об оптимизации структуры Фонда государственного имущества Украины и Президент Владимир Зеленский подписал закон об оптимизации структуры Фонда государственного имущества Украины и возобновлении большой приватизации . Законопроект должен усовершенствовать структуру управления ФГИУ, позволить правительству возобновить большую приватизацию и повысить эффективность работы с имуществом, находящимся под санкциями. Также Зеленский подписал два закона , которые стимулируют производителей беспилотных летающих аппаратов во время военного положения в Украине.

Добавим, что закон № 3111-IX, который был принят для национализации Сенс Банка подсанкционных российских владельцев, вступил в силу.

Украина — член Банка развития Совета Европы. Украина Украина завершила процесс вступления и стала 43 страной — членом Банка развития Совета Европы. Это еще один шаг по пути дальнейшей полноценной интеграции Украины в ЕС.

2 из 7. Украина выполнила Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Евросоюзе. Это значительный успех в условиях полномасштабной войны, развязанной россией. Выполненные условия касаются судебной реформы и закона о СМИ.

Украинское е-резидентство. Минцифры объявило об утверждении перечня для Минцифры объявило об утверждении перечня для программы е-резидентства Украины — речь идет о Словении, Индии, Пакистане и Таиланде, однако перечень будет расширяться. Иностранные предприниматели смогут удаленно зарегистрировать свой бизнес в Украине, платить налоги в режиме онлайн, используя передовые технологии.

Также в Минцифры сообщили, сколько ІТ-компаний признаны критически важными.

Бизнес во время войны. Исследование компании Gradus Research показывает, что, несмотря на сложную ситуацию в экономике и сфере безопасности, вызванную российской агрессией, Исследование компании Gradus Research показывает, что, несмотря на сложную ситуацию в экономике и сфере безопасности, вызванную российской агрессией, украинский бизнес демонстрирует выносливость и строит планы на будущее в Украине. 88% компаний работают частично или полностью в довоенном режиме, еще 4% приступили к новому бизнесу.

Кроме того, война повлияла и на украинских фрилансеров. 39,51% исполнителей, которые работали до войны и продолжают сейчас, отметили уменьшение своих доходов. Но есть немалый процент фрилансеров (32,56%), которые отмечают, что доходы стали еще больше.

Кстати, по данным KSE Institute, за последние две недели ни один иностранный бизнес не покинул российский рынок.

Украинцы недоплачивают за электроэнергию. В Yasno говорят, что после повышения с 1 июня тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 грн за киловатт-час, население все равно недоплачивает почти половину того, сколько реально должно платить. На самом деле население В Yasno говорят, что после повышения с 1 июня тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 грн за киловатт-час, население все равно недоплачивает почти половину того, сколько реально должно платить. На самом деле население должно платить 5,44 грн за киловатт-час.

Льготный проезд для украинцев. Городские власти Праги приняли решение Городские власти Праги приняли решение продлить скидку на проезд в городском транспорте для украинских беженцев. Она будет действовать до 30 сентября 2023 года. Сначала льготы на пользование общественным транспортом Праги хотели отменить с 1 июля. Но впоследствии обдумали и решили продлить ее действие еще на несколько месяцев.

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