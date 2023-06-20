Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки 50 млрд євро — фон дер Ляєн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки 50 млрд євро — фон дер Ляєн

Казна та Політика
16
Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки 50 млрд євро — фон дер Ляєн
Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки 50 млрд євро — фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Єврокомісія пропонує зарезервувати для України на наступні чотири роки в бюджеті Європейського союзу 50 млрд євро.
«Для України ми пропонуємо фінансовий резерв на наступні чотири роки 50 млрд євро. Це передбачає і запозичення, і гранти. Цей резерв надасть перспективи для наших партнерів в Україні, передбачуваність, а також простимулює інших донорів», — сказала фон дер Ляєн у вівторок у Брюсселі.
Читайте також
За її словами, цей фінансовий резерв дасть змогу ЄС «калібрувати нашу фінансову підтримку відповідно до розвитку ситуації на місцях, тому що ми знаємо, що війна потребує від нас надзвичайної гнучкості».
Президентка ЄК також нагадала, що станом на сьогодні загальна фінансова допомога Україні від ЄС уже становить 30 млрд євро, що раніше не було передбачено бюджетом ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.