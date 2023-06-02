Єврокомісія готує 4-річний план фіндопомоги для України — Finance.ua

Єврокомісія готує 4-річний план фіндопомоги для України Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Єврокомісія готує 4-річний план фіндопомоги для України

ЄС готує чотирирічний план фінансування для України вартістю десятки мільярдів євро, намагаючись перевести свою підтримку зруйнованій війною країні на більш стабільну та передбачувану основу.

Єврокомісія вже почала працювати над пропозицією, яка допоможе задовольнити потреби України у фінансуванні до 2027 року включно, пише Financial Times із посиланням на дипломатів і чиновників ЄС.

Новий чотирирічний план фінансової підтримки для України стане продовженням поточного пакета макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік. Нова фінансова допомога буде пов’язана із вимогами до проведення реформ, а також посиленням контролю за її використанням.

За даними співрозмовників видання, остаточний варіант цього плану Єврокомісія може представити до кінця місяця, можливо, напередодні конференції з відновлення України, запланованої в Лондоні 21−22 червня.

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Прихильники плану, який ще потребує доопрацювання, стверджують, що він забезпечить для України більшу впевненість у фінансуванні. План Єврокомісії також має заохотити інших союзників, таких як США та Велика Британія, взяти на себе подібні довгострокові зобов’язання щодо фінансової підтримки для України.

Розробка нового плану фінансової допомоги від ЄС відбувається на тлі перегляду багаторічного бюджету Євросоюзу на 2021−2027 роки, який вже значно виснажений через війну та пов’язаний з нею наплив біженців, а також високу інфляцію.

Видання зауважує, що остаточне затвердження рішення про нову програму фінансової допомоги для України потребуватиме згоди всіх держав-члені ЄС, яку навряд чи легко буде отримати. Угорщина вже призупиняла попередні раунди фінансування для України в рамках тактики прем'єр-міністра Віктора Орбана, який намагається розблокувати мільярди євро заморожених грошей ЄС для своєї країни.

«Потреби України гострі, і вони потребують додаткового заспокоєння… Це буде велика боротьба (з державами-членами. — Ред.), але все ще є велике бажання допомогти Україні», — зауважив європейський чиновник, ознайомлений з пропозицією Єврокомісії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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