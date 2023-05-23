ЄС виплатив Україні чергові 1,5 млрд євро з пакета допомоги на 18 млрд — Finance.ua

ЄС виплатив Україні чергові 1,5 млрд євро з пакета допомоги на 18 млрд Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

ЄС виплатив Україні чергові 1,5 млрд євро з пакета допомоги на 18 млрд

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив про виплату Україні чергового траншу макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро.

«Сьогодні ми надаємо Україні 4-й платіж в межах MFA+ (макрофінансової допомоги. — Ред.) обсягом 1,5 млрд євро. Ця регулярна підтримка ЄС допомагає Україні задовольнити фінансові потреби, як-от виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури», — повідомив Домбровскіс у своєму Twitter.

«Це четверта виплата пакету макрофінансової допомоги „плюс“, загальна сума якого становить 18 млрд євро цього року. Ця допомога допоможе Україні підтримувати макроекономічну стабільність та відновлювати критичну інфраструктуру, зруйновану росією під час війни агресії проти України», — зазначила представниця Європейської комісії Дана Спінант.

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Таким чином виплати макрофіну Україні, враховуючи сьогоднішній транш, сягнуть уже 7,5 млрд євро у цьому році.

Нагадаємо, перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро із загалом 18 млрд євро Україна отримала у січні, другий транш обсягом 1,5 млрд - у березні.

Рішення про цей пакет допомоги на 18 млрд євро ухвалювали з численними труднощами, у середині грудня лідери ЄС врешті досягли згоди щодо нього.

Перший транш Київ отримав без вимоги виконання умов. Однак, згідно з домовленостями, наступні 15 млрд євро Україна отримує лише за виконання узятих зобов’язань.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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