Україна виконала 2 з 7 рекомендацій для членства в ЄС - Reuters — Finance.ua

Україна виконала 2 з 7 рекомендацій для членства в ЄС - Reuters Сьогодні 10:31 — Казна та Політика

Україна виконала 2 з 7 рекомендацій для членства в ЄС - Reuters

Україна виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Євросоюзі. Це значний успіх в умовах повномасштабної війни, розв’язаної росією.

Про це агентству Reuters повідомили джерела, знайомі зі звітом Єврокомісії, який буде представлений на поточному тижні.

За словами джерел, виконані умови стосуються судової реформи та закону про ЗМІ.

«Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Йдеться не про прикрашання реальності, а про визнання прогресу, наприклад, є відомі антикорупційні справи», — розповіло інформоване джерело.

Відзначається, що серед умов, які Україні ще належить виконати — реформа Конституційного Суду, реформа правоохоронних органів, заходи по боротьбі з відмиванням грошей, прийняття законів, спрямованих на приборкання олігархів і на захист прав національних меншин.

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«Що стосується реформ, якби стакан був наполовину повний, то ми б ніколи не використовували негативний тон стосовно України в даний момент. Судові реформи досягли певного прогресу, хоча є ще ключові заходи, які потрібно провести. Не все задовільно», — заявив інший співрозмовник агентства.

Проміжний звіт щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС, як очікується, буде представлений громадськості в середу. Більш повна офіційна оцінка з’явиться в жовтні.

Довідка Finance.ua:

на початку березня 2022 року Україна подала офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу. Європейська Рада проаналізувала відповідність України базовим критеріям і в червні того ж року надала Україні формальний статус кандидата на членство;

при цьому Єврокомісія висунула сім рекомендацій, виконання яких є необхідною умовою для прийняття України в ЄС. У лютому 2023 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що поки Київ успішно просувається по шляху виконання цих рекомендацій.

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УНІАН За матеріалами:

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