У Мінцифри повідомили, скільки ІТ-компаній визнано критично важливими — Finance.ua

У Мінцифри повідомили, скільки ІТ-компаній визнано критично важливими Сьогодні 09:00 — Фондовий ринок

У Мінцифри повідомили, скільки ІТ-компаній визнано критично важливими

Через Мінцифри вже забронювали 1000 спеціалістів. Ще 1100 чекають на бронь. Про це пише DOU.ua

Legal-експерт проєктного офісу Дія City Дмитро Зінченко назвав актуальні цифри про бронювання айтівців в Україні, а також закликав компанії уважніше заповнювати заявки.

«За новою процедурою Мінцифри визнало 176 підприємств критично важливими. Десять із них не є резидентами Дія City. Зараз заброньовано тисяча осіб із 84 підприємств, а понад 90 підприємств — на шляху до того, щоб забронювати хоча б одну особу. Чекаємо на фідбек від Генштабу щодо бронювання 1100 осіб із цих компаній», — розповів він під час IT Ukraine Legal Conference.

Також Дмитро Зінченко попросив компанії уважніше заповнювати заявки і памʼятати, що у всьому має бути баланс. За його словами, орієнтовно 30% заяв від компаній повертають на доопрацювання.

Читайте також Процедура бронювання працівників — інструкція від IT Ukraine Association

«Часом — через банальні й абсурдні помилки з їхнього боку. Й увесь процес починається спочатку, забираючи час в обидвох сторін. Я не погоджуюся, коли хтось каже, що бронювання не працює. Але памʼятаймо, що ІТ — одна з галузей економіки в Україні. Не можна робити все для ІТ, забувши про інші галузі — у всьому має бути баланс.

Ми тут говоримо про те, що станеться, якщо буде 30% некомплекту в компанії. Але давайте уявимо, що станеться, коли буде 30% некомплекту в бригадах чи взводах, які зараз на полі бою. Варто памʼятати про баланс і контекст, в якому ми знаходимося", — додав він.

Читайте також Помилки, яких припускаються роботодавці під час бронювання працівників

Нагадаємо, у Міністерстві економіки обговорюють можливості, як зробити ФОП і гіг-спеціалістів доступними для бронювання від мобілізації.

Про це під час IT Ukraine Legal Conference повідомив Сергій Сметанко, директор департаменту економіки безпеки і оборони Мінекономіки.

Він зазначив, що минулоріч багато заявок повертали компаніям через недостатнє обґрунтування. Зараз процедура прописана чіткіше й зрозуміліше, а підприємству достатньо підпадати під три критерії, щоб вважатися критично важливим.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.