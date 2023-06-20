У Мінцифри повідомили, скільки ІТ-компаній визнано критично важливими — Finance.ua
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У Мінцифри повідомили, скільки ІТ-компаній визнано критично важливими

Фондовий ринок
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У Мінцифри повідомили, скільки ІТ-компаній визнано критично важливими
У Мінцифри повідомили, скільки ІТ-компаній визнано критично важливими
Через Мінцифри вже забронювали 1000 спеціалістів. Ще 1100 чекають на бронь. Про це пише DOU.ua
Legal-експерт проєктного офісу Дія City Дмитро Зінченко назвав актуальні цифри про бронювання айтівців в Україні, а також закликав компанії уважніше заповнювати заявки.
«За новою процедурою Мінцифри визнало 176 підприємств критично важливими. Десять із них не є резидентами Дія City. Зараз заброньовано тисяча осіб із 84 підприємств, а понад 90 підприємств — на шляху до того, щоб забронювати хоча б одну особу. Чекаємо на фідбек від Генштабу щодо бронювання 1100 осіб із цих компаній», — розповів він під час IT Ukraine Legal Conference.
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Також Дмитро Зінченко попросив компанії уважніше заповнювати заявки і памʼятати, що у всьому має бути баланс. За його словами, орієнтовно 30% заяв від компаній повертають на доопрацювання.
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«Часом — через банальні й абсурдні помилки з їхнього боку. Й увесь процес починається спочатку, забираючи час в обидвох сторін. Я не погоджуюся, коли хтось каже, що бронювання не працює. Але памʼятаймо, що ІТ — одна з галузей економіки в Україні. Не можна робити все для ІТ, забувши про інші галузі — у всьому має бути баланс.
Ми тут говоримо про те, що станеться, якщо буде 30% некомплекту в компанії. Але давайте уявимо, що станеться, коли буде 30% некомплекту в бригадах чи взводах, які зараз на полі бою. Варто памʼятати про баланс і контекст, в якому ми знаходимося", — додав він.
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Нагадаємо, у Міністерстві економіки обговорюють можливості, як зробити ФОП і гіг-спеціалістів доступними для бронювання від мобілізації.
Про це під час IT Ukraine Legal Conference повідомив Сергій Сметанко, директор департаменту економіки безпеки і оборони Мінекономіки.
Він зазначив, що минулоріч багато заявок повертали компаніям через недостатнє обґрунтування. Зараз процедура прописана чіткіше й зрозуміліше, а підприємству достатньо підпадати під три критерії, щоб вважатися критично важливим.
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За матеріалами:
Finance.ua
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