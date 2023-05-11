Помилки, яких припускаються роботодавці під час бронювання працівників — Finance.ua

Помилки, яких припускаються роботодавці під час бронювання працівників Сьогодні 08:00 — Казна та Політика

Мінекономіки листом від 02 травня 2023 року № 2704−20/19 826−01 повідомило щодо типових недоліків в оформленні списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час.

Про це пише kadrovik.ua

Органи державної влади, інші державні органи подають на погодження Генеральному штабу Збройних Сил України (СБУ, Службі зовнішньої розвідки України) списки військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час (далі - списки), за відповідними сферами управління, галузями національної економіки, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями.

Погоджені Генштабом (СБУ, СЗРУ) за результатами розгляду щодо повноти заповнення та наявності обґрунтувань списки подають до Мінекономіки.

Водночас, за інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, значна кількість надісланих документів містить типові недоліки, у зв’язку з чим документи повертають на доопрацювання. Під час формування списків допускаються випадки:

внесення до списків громадян України, які не перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних у відповідних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК та СП) (відсутня відмітка ТЦК та СП у військово-облікових документах військовозобов'язаного про взяття на військовий облік);

відсутності у списках інформації про військове звання та/або військово-облікову спеціальність військовозобов'язаного;

необґрунтованого перевищення 50% співвідношення кількості заброньованих військовозобов'язаних і тих, які пропонуються до бронювання, до кількості військовозобов'язаних;

подання на погодження до Генерального штабу Збройних Сил України списків підприємствами, установами, організаціями (а відповідно до Порядку списки до Генштабу на погодження подають органи державної влади, інші державні органи);

відсутності списку за формою згідно з додатком 1 до Порядку та довідки про кількість військовозобов'язаних за формою згідно з додатком 2 до Порядку, підписаних керівником підприємства, установи, організації шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису (у разі подання в електронній формі);

відсутності інформації про відповідність облікових даних військовозобов'язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.

Мінекономіки просить не включати до списків:

— військовослужбовців (осіб, які проходять військову службу);

— військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на підставі статті 23 Закону України від 21 жовтня 1993 року № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

— військовозобов'язаних, які не перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних (призовники, особи, які досягли граничного віку перебування в запасі; особи, які за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку тощо);

— осіб, які не перебувають у трудових відносинах з органом державної влади, іншим державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією.

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