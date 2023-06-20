Набрав чинності закон для націоналізації Сенс Банку — Finance.ua

Набрав чинності закон для націоналізації Сенс Банку
Закон № 3111-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану», який був ухвалений для націоналізації Сенс Банку підсанкційних російських власників, набрав чинності.
Президент Володимир Зеленський підписав закон в п’ятницю, 16 червня.
Текст закону був оприлюднений у випуску «Голосу України» № 121 в суботу, тому закон набрав чинності 18 червня.
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Власник Сенс Банку — люксембурзький ABH Holdings S.A. («ABHH»), який належить підсанкційним російським олігархам, збирається судитися з Україною за грошову компенсацію за банк, який планують націоналізувати, хоча ще нещодавно мав намір його продати за $1.
Завдяки цьому закону НБУ отримає важелі впливу на банки, які або власники істотної участі у яких є особами, до яких застосовано санкції. Підсанкційним особами буде заборонено набувати та/або збільшувати істотну участь у банках.
НБУ зможе застосовувати заходи впливу до банку, якщо до нього або власника істотної участі у ньому застосовані санкції (за умови, що такі обставини становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи через позбавлення/обмеження права особи, до якої застосовано блокуючі санкції, розпоряджатись активами).
Під час воєнного стану НБУ буде зобов’язаний відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, які не визначені НБУ як системно важливі, а також виводити з ринку системно важливий банк, якщо він або власник істотної участі у ньому знаходиться під санкціями.
НБУ зможе виводити системно важливий банк з ринку навіть у випадку відсутності у нього ознак неплатоспроможності, якщо до банку або до власника істотної участі у ньому запроваджені блокуючі санкції.
Держава зможе взяти участь у виведенні системного банку з ринку шляхом його націоналізації.
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