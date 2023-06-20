Лише 241 іноземна компанія остаточно пішла з росії — дослідження KSE — Finance.ua

Лише 241 іноземна компанія остаточно пішла з росії — дослідження KSE Сьогодні 13:02 — Фондовий ринок

Лише 241 іноземна компанія остаточно пішла з росії — дослідження KSE

За останні два тижні жоден іноземний бізнес не покинув російський ринок. Понад 1840 міжнародних компаній, незважаючи на повномасштабне вторгнення, так чи інакше продовжують підтримувати війну, фінансуючи бюджет агресора.

Про це йдеться у новому моніторингу KSE Institute.

Загалом станом на 19 червня 241 (7,3% від загального числа) міжнародна компанія повністю припинила діяльність у росії.

Також, 1193 (36,4% від загального числа) іноземних бізнесів згорнули операції та заявили про намір покинути країну.

Водночас 1336 (40,7% від загального числа) компаній з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 511 (15,6% від загального числа) іноземних бізнесів призупинили нові інвестиції в росію та продовжують вичікувати.

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Згідно з даними моніторингу, 241 міжнародна компанія, що повністю залишили ринок росії, забезпечували щонайменше 409,5 тис. робочих місць, їхній річний дохід складав $59,8 млрд, капітал оцінювався у $27,4 млрд, тоді як вартість активів цих компаній сягала $51,3 млрд.

Міжнародні компанії, які оголосили про повний вихід з росії, мали 256 тис. чоловік персоналу, $46,7 млрд річного доходу, $18,2 млрд капіталу та $19,5 млрд активів.

Іноземні бізнеси, що призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 110,6 тис. осіб персоналу, річний дохід у розмірі $34,5 млрд, $39,6 млрд капіталу і $100,9 млрд активів.

Крім того, влада рф продовжує ускладнювати процес виходу компаніям із російського ринку. Нещодавно путін доручив розглянути можливість видачі дозволів на продаж підприємств, які під контролем іноземців із «недружніх країн», лише за згодою регіональної влади.

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кремль також має намір зробити так, щоб усі приватні компанії, які купують у росії активи західних, не мали закордонних акціонерів або перебували в процесі звільнення від них.

Все це ще більше має ускладнити іноземцям вхід із росії. Їм уже доводиться продавати свої активи зі значною знижкою та сплачувати «відкат» до бюджету.

Наразі угоду не можна укласти без схвалення урядової комісії з іноземних інвестицій. Ціна продажу має бути не менш ніж наполовину нижчою за ринкову, а ще 5 або 10% від справжньої вартості (залежно від розміру знижки від ринкової ціни) треба віддати державі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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