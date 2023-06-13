Як змінилися доходи іноземного бізнесу в росії у 2022 році — дослідження KSE — Finance.ua
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Як змінилися доходи іноземного бізнесу в росії у 2022 році — дослідження KSE

Фондовий ринок
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Як змінилися доходи іноземного бізнесу в росії у 2022 році — дослідження KSE
Як змінилися доходи іноземного бізнесу в росії у 2022 році — дослідження KSE
Загальна виручка іноземних компаній, які працювали на російському ринку у 2022 році, впала на 42%, а прибуток — на 19%.
Про це йдеться у новому дослідженні KSE.
На початку травня 2023 року KSE Institut зібрав оновлені фінансові результати з російського реєстру юридичних осіб.
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На той час фінансові результати були доступні для ~1700 із 1850 юридичних осіб, які знаходяться в базі даних KSE як такі, що мають у рф власні юридичні особи.

Виручка компаній

Загальна виручка цих 1700 юридичних осіб у 2022 році впала на 42% — з $304 млрд до $214 млрд. Прибуток впав на 19% — з $16,8 до $14,1 млрд. Зміни виручки не однакові в залежності від статусів компаній.
Як змінилися доходи іноземного бізнесу в росії у 2022 році — дослідження KSE
Компанії, які «виходять» або вже пішли з російського ринку, мали вдвічі менше доходів у 2022 році. Ті, хто залишається або «вичікує» — мали майже однакові доходи в порівнянні з 2021 роком.
Також ті компанії, які «залишаються» і «вичікують», збільшили прибуток при майже незмінному доході — ймовірно, через зростання цін або через зниження конкуренції і отримання долі ринку тих, які вийшли з країни.
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Найбільше фінансово страждають ті, хто тривалий час виходить. Це говорить про те, що зволікання з виходом шкодить, перш за все, самим компаніям. Найбільш платоспроможні покупці вже скупили найпривабливіші активи тих, хто пішов першими, і тепер російська влада ускладнює подальший вихід.
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Ті, хто пішов, працюють краще, ніж ті, хто тільки йде. Важливо розуміти, що активи не закриваються, а передаються новим місцевим власникам або місцевому менеджменту, які відновлюють свою діяльність. Ексвласники також зацікавлені у підтримці діяльності активів.
Як змінилися доходи іноземного бізнесу в росії у 2022 році — дослідження KSE

Хто збільшив виручку

Найбільше збільшили виручку виробники споживчих товарів/циклічних товарів. Вони також є одними з лідерів за зростанням прибутку. Це можна пояснити тим, що такі компанії, як правило, не залишають російський ринок, наприклад, Nestle або Mondelēz.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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