Скільки українців мали спільний бізнес з рф напередодні великого вторгнення (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки українців мали спільний бізнес з рф напередодні великого вторгнення (інфографіка)

Фондовий ринок
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Скільки українців мали спільний бізнес з рф напередодні великого вторгнення (інфографіка)
Скільки українців мали спільний бізнес з рф напередодні великого вторгнення (інфографіка)
Напередодні повномасштабного вторгнення понад 31,2 тисячі українців мали ділові зв’язки з державою-терористом та країнами, що підтримують рф у нападі на Україну.
Про це свідчать дані Опендатабот.
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Станом на лютий 2022 року спільний з рф бізнес мали 31 262 українці. Також 2835 громадян мали ділові зв’язки з білоруссю.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот

Які наслідки для громадян та компаній матиме співпраця з рф та рб

Згідно з постановою НБУ, компанії та їх власники/бенефіціари, що мали зв’язки за державою-агресором підпадають під окремий контроль банків.
Національний банк визначає для українських банків 15 критеріїв зв’язку клієнтів з державою-агресором, зокрема, спільний бізнес з громадянами країн-агресорів в Україні або інших країнах, бізнес в країнах-агресорах тощо.
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Наразі 26 постанова не визначає наслідків для клієнтів банків, у яких будуть знайдені ділові зв’язки з країнами-агресорами. Українські банки мають збирати цю інформацію та, за запитом, передавати НБУ.
В коментарі для Опендатабот Нацбанк зазначає, що наразі опрацьовується питання щодо запровадження статистичної звітності банків про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України.
Важливо зазначити, що дія постанови не розповсюджується на тих громадян держав-агресорів, що отримали статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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