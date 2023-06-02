НКЦПФР знову продовжила термін розкриття інформації про зв’язки з рф — Finance.ua

НКЦПФР знову продовжила термін розкриття інформації про зв’язки з рф
НКЦПФР ухвалила рішення про внесення змін до рішення № 181 від 21 лютого цього року, яким продовжила на місяць термін розкриття емітентами інформації про наявність ділових зв’язків із клієнтами/контрагентами держав зони ризику або тими, що контролюються цими державами.
Про це йдеться на сайті регулятора.
Раніше було встановлено, що така інформація повинна бути подана до 31 травня 2023 року і стосуватися періоду з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2022 року. Відтепер кінцева дата визначена 30 червня.
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Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку під час моніторингу діяльності фінансових пірамід (сумнівних інвестиційних проєктів) виявила незаконне розповсюдження реклами проєкту Pelliron, що позиціонує себе як відомий міжнародний брокер.
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