НКЦПФР знову продовжила термін розкриття інформації про зв’язки з рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НКЦПФР знову продовжила термін розкриття інформації про зв’язки з рф

Фондовий ринок
27
НКЦПФР знову продовжила термін розкриття інформації про зв’язки з рф
НКЦПФР знову продовжила термін розкриття інформації про зв’язки з рф
НКЦПФР ухвалила рішення про внесення змін до рішення № 181 від 21 лютого цього року, яким продовжила на місяць термін розкриття емітентами інформації про наявність ділових зв’язків із клієнтами/контрагентами держав зони ризику або тими, що контролюються цими державами.
Про це йдеться на сайті регулятора.
Раніше було встановлено, що така інформація повинна бути подана до 31 травня 2023 року і стосуватися періоду з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2022 року. Відтепер кінцева дата визначена 30 червня.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку під час моніторингу діяльності фінансових пірамід (сумнівних інвестиційних проєктів) виявила незаконне розповсюдження реклами проєкту Pelliron, що позиціонує себе як відомий міжнародний брокер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.