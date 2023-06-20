Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації

Казна та Політика
77
Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації
Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо оптимізації структури Фонду державного майна України та відновлення великої приватизації (законопроєкт № 8250).
Про це повідомив у Telegram перший заступник голови податкового комітету ВР, співавтор законопроєкту Ярослав Железняк.
Відповідно до картки законопроєкту на сайті Ради, президент підписав закон 20 червня.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Як пояснювали у ФДМУ, законопроєкт має удосконалити структуру управління ФДМУ, дозволити уряду відновити велику приватизацію та підвищити ефективність роботи з майном, що перебуває під санкціями.
Згідно з новим законом, голова ФДМУ матиме право самостійно призначати та звільняти своїх заступників. 12 регіональних відділень-окремих юросіб стануть структурними підрозділами ФДМУ. Це має призвести до більш чіткої та зрозумілої відповідальності за роботу ФДМУ та встановлення КРІ для для підрозділів і ринкових зарплат для працівників.
Новий закон також змінює порядок роботи з майном, на яке накладено санкції:
  • за рішенням Вищого антикорупційного суду підсанкційне майно буде передаватися ФДМУ;
  • ФДМУ самостійно вирішуватиме, що робити з підсанкційним майном (тобто, приватизувати, передавати в оренду чи залишати в управлінні);
  • всі отримані кошти будуть направлятися на фінансування потреб України у відновленні через спеціальний фонд.
Крім того, новий закон:
  • забороняє особам, які перебувають під санкціями, та громадянам країн-агресорів обіймати посади керівників та членів наглядових рад державних підприємств;
  • скасовує необхідність погодження кандидатур керівників держпідприємств, що перебувають в управлінні ФДМУ, з місцевими органами влади;
  • на період воєнного стану, знімає обмеження на термін дії договорів оренди державного майна.
Верховна Рада також підтримала ініціативу ФДМУ щодо продовження терміну оренди державного майна до п’яти років. До 1 квітня 2022 року Верховна Рада обмежувала можливий строк оренди часом дії воєнного стану +12 місяців, але, як пояснили у ФДМУ, такі умови не стимулюють підприємців брати участь в орендних аукціонах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.