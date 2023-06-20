Прага продовжила для українців пільговий проїзд у громадському транспорті — Finance.ua

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Прага продовжила для українців пільговий проїзд у громадському транспорті

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Прага продовжила для українців пільговий проїзд у громадському транспорті
Прага продовжила для українців пільговий проїзд у громадському транспорті
Міська влада Праги ухвалила рішення продовжити знижку на проїзд у міському транспорті для українських біженців. Вона діятиме до 30 вересня 2023 року.
Спочатку пільгу на користування громадським транспортом Праги хотіли скасувати з 1 липня. Але згодом обдумали і вирішили продовжити її дію ще на кілька місяців. Яка вартість проїзного в Празі для українців, читайте далі.

Скільки коштує проїзний для українців

Громадяни України в Празі можуть придбати проїзні за зниженою ціною.
Їх вартість не змінилась:
  • 165 крон — за квиток на місяць. Тоді як звичайна його вартість сягає 550 крон;
  • 444 крони — за проїзний на квартал. Тоді як звичайна його вартість сягає 1480 крон.
Заступник мера Праги з питань транспорту Зденек Гржиб пояснив, що рішення продовжити дію знижки прийнято на тлі економічної ситуації. За його словами, вона погіршується і ціни зростають. Тому вирішили принаймні залишити пільговий проїзд.

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Пільгова програма проїзду в громадському транспорті почала діяти у серпні 2021 року. Спершу вона призначалась для жителів Праги, які перебувають у скрутному матеріальному становищі. Українських біженців у цю програму включили 12 червня 2022 року.

Безлімітний проїзний на літо

Чехія пропонує вигідний проїзд для пасажирів потягів. Національний перевізник — České dráhy — запроваджує безлімітні подорожі залізницею протягом літа зі спеціальною карткою. Проїзний можна придбати лише на період з 1 липня по 31 серпня.
Квиток не має обмежень на кількість поїздок, можна здійснити стільки подорожей, скільки заманеться. Сідати на потяг і виходити з нього дозволено на будь-яких станціях.
Вартість картки безлімітного проїзду — 58 євро (на 7 днів), 84 євро (на 14 днів). Для дітей, студентів, пенсіонерів та людей з інвалідністю діє знижена ціна — 29 євро (на 7 днів), 42 євро (на 14 днів).
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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