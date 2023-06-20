Україна стала членом Банку розвитку Ради Європи — Finance.ua

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Україна стала членом Банку розвитку Ради Європи

Казна та Політика
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Україна стала членом Банку розвитку Ради Європи
Україна стала членом Банку розвитку Ради Європи
У червні 2023 року Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Приєднання до Банку розвитку Ради Європи — це ще один крок на шляху подальшої повноцінної інтеграції України в ЄС. Обидві сторони доклали значних зусиль для досягнення цієї мети. Ми впевнені, що членство відіграватиме важливу роль у процесі відновлення України та допоможе нам подолати існуючі виклики», — прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.
Співпраця Банку з Україною є однією з цілей Стратегічного плану діяльності БРРЄ на 2023−2027 роки.
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Ключові напрями співробітництва фокусуватимуться на забезпеченні першочергових потреб України у сфері охорони здоров’я та проведенні державної житлової політики, у тому числі забезпеченні житлом громадян України.
«Вступ України до Банку розвитку Ради Європи є свідченням довіри України до Банку та його спроможності підтримати країну у відновленні, реконструкції та довгостроковому соціальному розвитку», — зазначив Керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі.
Набуття Україною членства в БРРЄ відбулося менш ніж через рік після того, як країна офіційно подала заявку на членство в червні 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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