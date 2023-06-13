У ЄС досягли домовленостей щодо кредиту Україні в 100 млн євро на швидке відновлення — Finance.ua
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У ЄС досягли домовленостей щодо кредиту Україні в 100 млн євро на швидке відновлення

Казна та Політика
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У ЄС досягли домовленостей щодо кредиту Україні в 100 млн євро на швидке відновлення
У ЄС досягли домовленостей щодо кредиту Україні в 100 млн євро на швидке відновлення
Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) погодили надання гарантії ЄС, яка дасть змогу ЄІБ виділити Україні нові кредити обсягом 100 млн євро, повідомили у євроінституції.
«Єврокомісія та ЄІБ погодилися надати гарантію ЄС, яка дозволить ЄІБ надати Україні 100 мільйонів євро нових позик для швидкого відновлення, наприклад, для ремонту муніципальної чи енергетичної інфраструктури», — ідеться у повідомленні.
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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що окрім виділеного раніше 1 мільярда євро на швидке відновлення для підтримки критично важливих секторів, узгоджена гарантія ЄС дозволяє ЄІБ «позичити Україні додаткові 100 мільйонів євро на дуже вигідних умовах».
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Очікується, що кредитні угоди, які стали можливими в межах гарантійної угоди на суму 26,7 мільярда євро, підписаної між Європейською комісією та ЄІБ у травні 2022 року, будуть підписані пізніше 2023 року, а потім виплачені, як тільки про це попросить Україна.
Ці позики допоможуть задовольнити фінансові потреби України для пріоритетів швидкого відновлення у 2023 році в світлі оновленої оцінки потреб України у відновленні та реконструкції, вказали у Єврокомісії.
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Як повідомляється, ЄС та ЄІБ надали значне фінансування для модернізації України та надання допомоги з початку війни росії проти України. «Загалом ЄС виділив 70 мільярдів євро на підтримку України та її народу, у тому числі - за цією останньою угодою — 2,4 мільярда євро фінансування ЄІБ для України, підкріпленого гарантією ЄС», — ідеться у повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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