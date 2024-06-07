День финансов: $225 млн от США, реформы в ВСУ, цены на жилье в Украине — Finance.ua

День финансов: $225 млн от США, реформы в ВСУ, цены на жилье в Украине
Пятница, 7 июня. В Генштабе сокращают работников, а Минэкономики предлагает переквалифицировать женщин на «мужские» профессии.
Программа с МВФ. Международный валютный фонд ожидает, что Украина, согласно договоренностям по программе EFF, до конца нынешнего года проведет первый аудит НАБУ, укрепит Уголовный процессуальный кодекс и создаст Высший административный суд.
Со своей стороны глава НБУ Андрей Пышный считает, что у Киева достаточно высокие шансы получить до конца июня очередной транш в рамках действующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом — 2,2 млрд дол.
$225 млн от США. США предоставит около $225 млн военной помощи Украине. Новый пакет помощи включает в себя боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, а также минометные системы и ряд артиллерийских снарядов.
Реструктуризация госдолга. Министерство финансов продолжает переговоры о реструктуризации с держателями еврооблигаций, в том числе о частичном списании долга. «В ближайшее время эти переговоры будут публичными», — заявил министр финансов Сергей Марченко.
Что происходит в экономике. Отчет Национального банка свидетельствует, что инфляция в апреле осталась на уровне марта — 3,2% г/г. Ситуация на валютном рынке была контролируемой благодаря интервенциям НБУ, несмотря на ухудшение баланса спроса и предложения валюты. А дефицит государственного бюджета в мае стремительно расширился из-за значительных расходов.
Реформы в ВСУ. В Украине идет оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций. «Впервые мы планируем на десятилетие вперед», — сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Женщин призывали овладевать мужскими профессиями. Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать. Речь идет о телохранителях, водителях грузовиков, автобусах или даже тракторах.
«Торговый безвиз» с ЕС. Вступили в силу так называемые автономные торговые мероприятия, по которым еще на один год приостановлено действие всех импортных пошлин и квот для украинского экспорта на европейский рынок.
Инвестиционный арбитраж с рф. «Укргидроэнерго» начало процедуру инвестиционного арбитража с россией для возмещения ущерба, нанесенного уничтожением Каховской гидроэлектростанции.
Графики отключений. В ночь на субботу, 8 июня, из ремонта выйдет дополнительный блок атомной электростанции. Это должно временно улучшить ситуацию в украинской энергосистеме, благодаря чему ограничения для потребителей станут более мягкими.
Оператор системы передачи электроэнергии в Украине компания «Укрэнерго» пока не предвидит вероятности блэкаута в стране.
Также в компании Киевстар рассказали, что делать в условиях длительного отключения света.
Выключения света не останавливают украинцев от покупки электрокаров. Так, в мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания. По отношению к маю прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.
Цены на жилье в Украине. Аналитический центр украинского маркетплейса Dim. ria подытожил весенний сезон 2024 года на рынке недвижимости. Исследование показало, что больше всего коттеджных городков от общего количества новостроек зафиксировано в Кропивницком и Ужгороде. А наибольший рост средней стоимости на однокомнатную квартиру на вторичном рыке зафиксирован в Закарпатской области — 10%.
Кстати, проверить недвижимость для инвестирования и не попасть в неприятную ситуацию можно на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
В то же время любимым инструментом украинцев для сохранения своих средств остаются депозиты. Finance.ua собрал всю необходимую и актуальную информацию и поможет определиться, в каком банке лучше оформить депозит в июне 2024 года.
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