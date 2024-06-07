День финансов: $225 млн от США, реформы в ВСУ, цены на жилье в Украине — Finance.ua

День финансов: $225 млн от США, реформы в ВСУ, цены на жилье в Украине Сегодня 17:45

Пятница, 7 июня. В Генштабе сокращают работников, а Минэкономики предлагает переквалифицировать женщин на «мужские» профессии.

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