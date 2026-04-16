Обучение, бизнес и вакансии: какие возможности предлагают украинцам для возвращения из-за границы
Украина уже сейчас формирует инструменты для возвращения граждан из-за границы и их быстрой интеграции в экономику. Речь идет не только о планах, но и о действующих программах — от обучения и грантов до поддержки бизнеса и работодателей. Со ссылкой на Госслужбу занятости рассказываем о таких возможностях более подробно.
По словам председателя правления Фонда соцстрахования на случай безработицы Натальи Землянской, Государственная служба занятости уже реализует комплекс программ, направленных на оживление рынка труда и поддержку разных категорий граждан.
Какие возможности уже доступны
Служба занятости предлагает несколько ключевых направлений поддержки как для соискателей, так и для бизнеса.
Обучение и переквалификация
Из-за дефицита кадров, который оценивается примерно в 450 тыс. специалистов, государство делает акцент на быстром обучении:
ваучеры на бесплатное получение новой профессии;
программы переквалификации для ветеранов;
обучение женщин для работы в традиционно «мужских» профессиях;
подготовка в центрах профтехобразования с фокусом на практические навыки.
Программа «Власна справа» позволяет получить финансирование на запуск бизнеса. Средства предоставляются на оборудование или развитие, а возврат происходит через уплату налогов при создании рабочих мест.
Отдельные направления предполагают поддержку ветеранов, их семей, а также развитие перерабатывающей отрасли.
Поддержка работодателей
Государство также стимулирует бизнес к созданию рабочих мест:
компенсация части заработной платы;
покрытие расходов на ЕСВ;
помощь в обустройстве рабочих мест;
поддержка релоцированных предприятий.
За последний год подобными программами воспользовались около 22 тыс. работодателей.
Отдельное направление — официальное подтверждение квалификаций без долгого обучения. В Украине работает сеть из 211 квалификационных центров, где можно сдать экзамен и получить документ государственного образца на основе практических навыков.
В дефицитных отраслях, в частности в строительстве и логистике, уровень оплаты труда может достигать 50−60 тыс. грн, что делает такие вакансии привлекательными для возвращения специалистов.