Обучение, бизнес и вакансии: какие возможности предлагают украинцам для возвращения из-за границы Сегодня 19:07

Собеседование по возвращении в Украину

Украина уже сейчас формирует инструменты для возвращения граждан из-за границы и их быстрой интеграции в экономику. Речь идет не только о планах, но и о действующих программах — от обучения и грантов до поддержки бизнеса и работодателей. Со ссылкой на Госслужбу занятости рассказываем о таких возможностях более подробно.

По словам председателя правления Фонда соцстрахования на случай безработицы Натальи Землянской, Государственная служба занятости уже реализует комплекс программ, направленных на оживление рынка труда и поддержку разных категорий граждан.

Какие возможности уже доступны

Служба занятости предлагает несколько ключевых направлений поддержки как для соискателей, так и для бизнеса.

Обучение и переквалификация

Из-за дефицита кадров, который оценивается примерно в 450 тыс. специалистов, государство делает акцент на быстром обучении:

ваучеры на бесплатное получение новой профессии;

программы переквалификации для ветеранов;

обучение женщин для работы в традиционно «мужских» профессиях;

подготовка в центрах профтехобразования с фокусом на практические навыки.

Гранты на собственный бизнес

Программа «Власна справа» позволяет получить финансирование на запуск бизнеса. Средства предоставляются на оборудование или развитие, а возврат происходит через уплату налогов при создании рабочих мест.

Отдельные направления предполагают поддержку ветеранов, их семей, а также развитие перерабатывающей отрасли.

Поддержка работодателей

Государство также стимулирует бизнес к созданию рабочих мест:

компенсация части заработной платы;

покрытие расходов на ЕСВ;

помощь в обустройстве рабочих мест;

поддержка релоцированных предприятий.

За последний год подобными программами воспользовались около 22 тыс. работодателей.

Признание навыков и зарплатные возможности

Отдельное направление — официальное подтверждение квалификаций без долгого обучения. В Украине работает сеть из 211 квалификационных центров, где можно сдать экзамен и получить документ государственного образца на основе практических навыков.

В дефицитных отраслях, в частности в строительстве и логистике, уровень оплаты труда может достигать 50−60 тыс. грн, что делает такие вакансии привлекательными для возвращения специалистов.

