День финансов: $100 млрд внешнего финансирования, «налог на Google», преимущества для предпринимателей из «клуба белого бизнеса» — Finance.ua

День финансов: $100 млрд внешнего финансирования, «налог на Google», преимущества для предпринимателей из «клуба белого бизнеса» Сегодня 17:35

В четверг, 14 ноября, мы разбирались в статье с такой ситуацией: покупатель уплатил средства на счет ФЛП с указанием назначения платежа, но они туда не попали, потому что банк их не засчитывает. Что делать?

$100 млрд внешнего финансирования с 2022 года. С начала полномасштабного вторжения россии Украина получила более $100 млрд внешнего бюджетного финансирования. Об этом С начала полномасштабного вторжения россии Украина получила более $100 млрд внешнего бюджетного финансирования. Об этом сообщил глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев.

Также Украина и Всемирный банк договорились о новом проекте поддержки на $750 млн.

Администрация США до конца каденции предоставит Украине существенную военную помощь.

«Налог на Google». Завершилась кампания декларирования лицами-нерезидентами, которые осуществляют операции по поставке электронных услуг физическим лицам за ІІІ квартал 2024 года.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, это принесло «хорошие результаты».

Преимущества для предпринимателей из «клуба белого бизнеса». В Налоговом кодексе Украины вводится новая «переходная» норма, которая устанавливает В Налоговом кодексе Украины вводится новая «переходная» норма, которая устанавливает особенности администрирования налогов «плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства» — так называемого «клуба белого бизнеса».

«Власна справа»: сколько грантов уже получила молодежь. 10 украинцев в возрасте до 25 лет стали первыми победителями молодежной составляющей 10 украинцев в возрасте до 25 лет стали первыми победителями молодежной составляющей программы «Власна справа» и получат полтора миллиона гривен на старт своего бизнеса. По итогам 21 волны программы определены 443 победителя, которые получат гранты на 107 млн грн.

Минималка и прожиточный минимум в 2025 году. В 2025 году правительство не будет повышать соцстандарты населения, потому что это огромные расходы для бюджета и на них не нашли денег. Об этом В 2025 году правительство не будет повышать соцстандарты населения, потому что это огромные расходы для бюджета и на них не нашли денег. Об этом сообщила глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа в интервью Forbes Ukraine.

Гривневые депозиты и вклады: какая доходность. Главным плюсом гривневого Главным плюсом гривневого депозита является не только достаточно высокий по сравнению с валютными вкладами процент доходности, но и то, что возврат всех вкладов вне зависимости от суммы в случае банкротства банка сейчас гарантируется государством.

Доходность по ОВГЗ выше, чем скорость девальвации. Полномасштабное вторжение сильно изменило фондовый рынок Украины. По крайней мере, так Полномасштабное вторжение сильно изменило фондовый рынок Украины. По крайней мере, так считает заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса. Об этом он рассказал во время дискуссии по теме «Инвестиции в фондовый рынок Украины», которая состоялась в рамках конференции «Жить на проценты».

Кстати, в новом видео финансовый эксперт Алексей Козырев расскажет об: ускоряющейся инфляции; почему НБУ не повысил учетную ставку; о гривневых депозитах и вкладах; гривневых ОВГЗ; даст прогноз курса доллара и евро на период с 14 ноября по 20 ноября.

Топ-10 самых популярных вакансий на рынке труда. Топ-10 профессий по количеству имеющихся предложений работы на «Едином портале вакансий», созданного Государственной службой занятости в сотрудничестве с шестью ведущими украинскими сайтами по поиску работы, Топ-10 профессий по количеству имеющихся предложений работы на «Едином портале вакансий», созданного Государственной службой занятости в сотрудничестве с шестью ведущими украинскими сайтами по поиску работы, выглядит так

Какие автомобили украинцы покупали в октябре. В октябре украинцы и местные предприятия приобрели 5,5 тысяч новых В октябре украинцы и местные предприятия приобрели 5,5 тысяч новых легковых автомобилей . Это несколько больше, чем месяцем ранее, на 6,3%, но на подобную величину меньше, чем было зафиксировано год назад, в октябре 23-го: −7,2%.

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Укрпочта анонсировала марку «Тризуб Незалежності». Дизайнер Владимир Таран Тризуб НезалежностіДизайнер Владимир Таран создал композицию, объединяющую трезубец — главный символ государственности — и 8 исторических печатей украинских учреждений и военных органов 1918—1921 годов. Среди них и тот трезубец, который утвержден в 1992 году Верховной Радой как государственный символ независимой Украины.

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