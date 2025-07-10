День финансов: $1 трлн на восстановление Украины, €1 млрд от ЕС, мобильный интернет Starlink в Украине — Finance.ua

День финансов: $1 трлн на восстановление Украины, €1 млрд от ЕС, мобильный интернет Starlink в Украине Сегодня 17:45

В четверг, 10 июля, в центре внимания были новости о поддержке от ЕС и потребностях Украины на предстоящие годы.

Помощь от ЕС

Украина получила от Европейского Союза 1 млрд евро за счет прибылей из замороженных российских активов. Денежные средства позволят профинансировать приоритетные расходы госбюджета социального и военного направления, поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру.

Кроме того, Европейский союз запускает программу гарантий и грантов, что позволит дополнительно привлечь 10 млрд евро на реконструкцию и восстановление Украины.

Кроме того, Великобритания и Украина заключат историческое соглашение по поставкам ракет к системам ПВО от компании Thales. Соглашение будет подписано на нынешней Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в итальянском Риме. Это позволит поставить Украине более 5000 ракет противовоздушной обороны.

Финансовые нужды Украины на 2026 год

В случае завершения активных боевых действий объем требуемой международной поддержки составит 22 млрд долларов. В то же время Украине потребуются дополнительные ресурсы для усиления оборонного потенциала. Если же полномасштабная война будет продолжаться в 2026 году, бюджетные нужды останутся как минимум на уровне 2025 года — 40 млрд долларов.

Украина разработала концепцию, которая предусматривает создание двух фондов общим размером 1 трлн долларов для поддержки восстановления и модернизации страны.

🔨 Россия продолжает обстреливать города Украины и повреждать дома украинцев, автомобили, рабочие помещения и т. д. Чтобы отремонтировать свое жилье, нужна немалая сумма, но есть способы сэкономить. Как это сделать, рассказываем в статье:

Мобильный интернет Starlink в Украине.

Украина станет первой европейской страной, где появятся мобильные услуги Starlink. «Киевстар» запустит обмен сообщениями до конца года и мобильный широкополосный спутниковый доступ в середине 2026 года.

Также европейские и украинские мобильные операторы договорились продлить действие льготных тарифов на роуминг еще на шесть месяцев до 31 декабря 2025 года.

Валютный рынок и инфляция

В Национальном банке заявили , что в мае годовая инфляция составляла около 16%. В июне этот показатель снизился до 14,3%. Важную роль в этом процессе играет стабильность валютного рынка, в том числе стабильность курса доллара.

В Нацбанке говорят, что инфляция до конца года будет однозначной. Это означает, что если сегодня положить деньги на гривневый депозит с доходностью 13% или приобрести военные облигации с доходностью более 15%, то это будет более выгодно, чем инвестирование в другие активы.

Как пишет Reuters, в первом квартале 2025 года доля доллара США в глобальных валютных резервах, о которых страны отчитываются в Международный валютный фонд, снизилась на 0,1 процентного пункта до 57,7%. Зато доля евро выросла. Наибольший рост показал швейцарский франк, доля которого в резервах выросла в четыре раза.

📢 Инвестирование и поспешные решения — несовместимые понятия. Ведь вложение денег наспех или же вслепую может привести к значительным потерям. Чтобы этого не произошло, инвестор должен учесть все риски и возможности на пути к принятию решения. Начать можно с самопроверки.

Для этого предлагаем ответить на 5 вопросов об управлении инвестициями и ознакомиться с онлайн-сервисом InvestMarket от «Минфин», где собраны проверенные инвестиционные проекты:

Конкуренция в ІТ

Как свидетельствует квартальный отчет Djinni, в апреле и мае количество ІТ-наймов снизилось, но в июне снова выросло и превысило прошлогодние показатели. В целом за второй квартал количество наймов уменьшилось на 10% год к году. В среднем одна вакансия получает 16 откликов в месяц. Этот показатель стабилен с февраля.

Как говорится в исследовании AIN, при оптимистическом сценарии из Украины после окончания войны может уехать от 8% специалистов — примерно 19−20 тысяч человек.

Самые большие пенсии в Украине

Размеры выплат в некоторых категориях существенно отличаются от пенсий обычных украинцев. Так, по информации Пенсионного фонда, наибольшую пенсию в Украине получает судья — 390 тысяч гривен в месяц. Условный топ-20 этого рейтинга занимает еще одна судейская пенсия размером почти 320 тысяч гривен. У сотрудников прокуратуры есть пенсии 219 тысяч и 119 тысяч гривен.

Укрпочта снизила комиссию за коммуналку

«Укрпочта» снижает комиссию за коммунальные платежи на 25% для жителей сел Украины без банков и банкоматов. Теперь комиссия за оплату любых платежей в сельских стационарных и передвижных отделениях составит 15 гривен. Те, кто платит два и более коммунальных платежей, смогут бесплатно снять наличные деньги в своем селе.

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