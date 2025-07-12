В Нидерландах вдвое увеличится взнос за проживание для украинских беженцев: сколько будут платить — Finance.ua

В Нидерландах вдвое увеличится взнос за проживание для украинских беженцев: сколько будут платить Сегодня 13:03 — Мир

В Нидерландах вдвое увеличится взнос за проживание для украинских беженцев: сколько будут платить

С октября 2025 для украинских беженцев в Нидерландах почти вдвое вырастет плата за убежище.

Об этом сообщила министр по делам убежища и миграции Мона Кейзер, передает RTL.

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Как отмечает министр, пересмотр размера личного взноса будет возмещать расходы на коммунальные услуги — газ, воду и электроэнергию.

Также Кейзер отметила, что целью повышения является уменьшение неравенства между украинскими беженцами и искателями убежища из других стран.

Сколько теперь будут платить украинцы

Теперь беженцам из Украины нужно будет платить за убежище около 244 евро с человека. Раньше плата составляла 105 евро.

Для семей с двумя несовершеннолетними детьми взнос вырастет до 488 евро в зависимости от их ситуации.

В случае, если семья проживает в приюте, организующем питание, придется платить еще 252 евро дополнительно.

Таким образом, общие месячные расходы семьи с двумя детьми могут составить 933 евро.

Напомним, ранее сообщалось , что в Нидерландах зарегистрировано 120 820 украинцев. Из них 93770 находятся в муниципальных центрах для беженцев. Нидерландские муниципалитеты вынуждены были отказывать украинцам в предоставлении убежища из-за нехватки мест для размещения.

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