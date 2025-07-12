В Нидерландах вдвое увеличится взнос за проживание для украинских беженцев: сколько будут платить — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Нидерландах вдвое увеличится взнос за проживание для украинских беженцев: сколько будут платить

Мир
40
В Нидерландах вдвое увеличится взнос за проживание для украинских беженцев: сколько будут платить
В Нидерландах вдвое увеличится взнос за проживание для украинских беженцев: сколько будут платить
С октября 2025 для украинских беженцев в Нидерландах почти вдвое вырастет плата за убежище.
Об этом сообщила министр по делам убежища и миграции Мона Кейзер, передает RTL.
Читайте также
Как отмечает министр, пересмотр размера личного взноса будет возмещать расходы на коммунальные услуги — газ, воду и электроэнергию.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

Также Кейзер отметила, что целью повышения является уменьшение неравенства между украинскими беженцами и искателями убежища из других стран.

Сколько теперь будут платить украинцы

Теперь беженцам из Украины нужно будет платить за убежище около 244 евро с человека. Раньше плата составляла 105 евро.
Читайте также
Для семей с двумя несовершеннолетними детьми взнос вырастет до 488 евро в зависимости от их ситуации.
В случае, если семья проживает в приюте, организующем питание, придется платить еще 252 евро дополнительно.
Таким образом, общие месячные расходы семьи с двумя детьми могут составить 933 евро.
Напомним, ранее сообщалось, что в Нидерландах зарегистрировано 120 820 украинцев. Из них 93770 находятся в муниципальных центрах для беженцев. Нидерландские муниципалитеты вынуждены были отказывать украинцам в предоставлении убежища из-за нехватки мест для размещения.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems