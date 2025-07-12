Сколько средств на питание тратят граждане Польши — Finance.ua

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Сколько средств на питание тратят граждане Польши

Мир
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В последние десятилетия в структуре расходов польских домохозяйств произошли существенные изменения. В частности, сегодня граждане Польши тратят на продукты около 20% своего бюджета, когда в 1990-х эта доля достигала примерно 40%.
Об этом свидетельствуют данные, представленные в ходе 5 Конгресса польской статистики.
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Снижение расходов на еду происходит на фоне роста расходов на жилье, которое вместе с питанием остается одной из главных категорий расходов для польских семей.

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Похожая ситуация и в других странах ЕС. В частности, в Ирландии на продукты тратят не более 10% дохода, тогда как в Румынии и Болгарии — более 30%.
Специалисты считают это положительным сигналом. Меньшие расходы на питание обычно свидетельствуют о росте платежеспособности населения. Граждане могут больше тратить на жилье, транспорт, образование или отдых.
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Как отмечает профессор Анна Дудек, структура расходов в Польше постепенно приближается к европейским стандартам.

Кто тратит на еду больше всего

Меньше средств на питание тратят одинокие лица и небольшие семьи. В то же время, у многодетных семей большая доля общего бюджета идет на продукты.
Также высокий уровень расходов на продукты имеют домохозяйства с низкими доходами, особенно зависящие от социальной помощи.
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Напомним, по данным исследования Info Sapiens, в Украине уровень безработицы достиг самой низкой отметки с начала полномасштабного вторжения, в то же время показатель уровня бедности вырос.
В частности, в июне доля тех, кто вынужден экономить на еде, выросла по сравнению с маем до 25,2%.
По материалам:
inpoland
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