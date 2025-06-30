Украинских производителей продуктов питания готовят к неожиданным аудитам ЕС в 2026 году — Finance.ua

Украинских производителей продуктов питания готовят к неожиданным аудитам ЕС в 2026 году Сегодня 07:34

С 1 января 2026 года в Европейском Союзе начнут действовать новые стандарты по обращению с животными. К этим требованиям должен адаптироваться и украинский бизнес, особенно те, которые сотрудничают с ЕС или планируют выходить на европейский рынок.

Об этом сообщает глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергей Ткачук.

Большинство предприятий уже проинформированы об этих изменениях и постепенно готовятся к их внедрению. У государства же есть своя задача — обеспечить надлежащий контроль и проведение проверок.

Аудиты со стороны ЕС возможны без предупреждения

По словам эксперта, несмотря на то, что согласованного графика проверок с DG SANTE (Генеральным директоратом Еврокомиссии по безопасности пищевых продуктов) пока нет, аудиторы все равно могут приехать на предприятие без предупреждения.

Такой подход не нов — еще до начала полномасштабной войны аудиторы ЕС имели право на неожиданные проверки. Пока что никакой инспекции не было, но компании должны быть готовы к ней в любой момент.

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Если предприятие не пройдет проверку или откажется допустить европейских инспекторов, это может иметь серьезные последствия — от исключения из списка экспортеров до закрытия производства. Так работает система ЕС.

Гармонизация законодательства: что уже сделали

Украина продолжает адаптировать свое законодательство к европейским требованиям. Сейчас идет детальный анализ (скрининг), результаты которого ожидаются в сентябре. Часть норм уже учтена из-за изменений в закон «О ветеринарной медицине».

Впрочем, по словам Ткачука, многие нормы пока внедряются только формально, а реальная имплементация происходит медленнее.

Украина также ведет переговоры с Евросоюзом об установлении реального переходного периода для введения новых требований — с учетом военных условий. Кроме того, обсуждается возможность получения финансовой поддержки по внедрению стандартов ЕС.

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