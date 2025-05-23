Как подготовиться к проверке налоговой: 5 важных шагов — Finance.ua

Как подготовиться к проверке налоговой: 5 важных шагов Сегодня 20:02 — Личные финансы

Как подготовиться к проверке налоговой: 5 важных шагов

Некоторые бизнесы и ФЛП периодически попадают в поле зрения налоговой, которая посещает с проверками. Такие проверки часто становятся настоящим стрессом для предпринимателей. Однако при надлежащей подготовке даже визит инспектора можно пройти без лишних нервов и штрафов.

Об этом сообщают адвокаты Yankiv Legal Solutions. Специалисты поделились чек-листом, охватывающим 5 основных шагов, на которые стоит обратить внимание.

5 шагов для успешного прохождения проверки

1. Ревизия документооборота

Соберите и систематизируйте всю первичную документацию за проверяемые периоды.

Убедитесь в наличии всех необходимых документов: накладных, актов, договоров, счетов-фактур.

Проверьте правильность оформления документов (подписи, печати, реквизиты).

Сверьте данные исходных документов с данными в учетной системе.

Важно знать: отсутствие первичной документации является одним из самых больших рисков при проверке. Согласно Налоговому кодексу Украины, именно на налогоплательщика возлагается обязанность доказывания правомерности формирования налоговых показателей. Без надлежащей документации ваши расходы могут быть не признаны, что приведет к доначислению налогов.

2. Аудит налоговых обязательств

Произведите сверку начисленных налогов с фактически уплаченными суммами.

Проверьте правильность расчета налоговых обязательств.

Сверьте данные, отраженные в финансовой отчетности, с налоговыми декларациями.

Проанализируйте соответствие налоговых накладных требованиям законодательства.

Важно знать: при обнаружении ошибок или несоответствий лучше самостоятельно подать уточняющие декларации до начала проверки. Это может значительно снизить размер потенциальных штрафных санкций. Согласно ст. 50 НКУ, самостоятельное исправление ошибок позволяет снизить штрафные санкции или вообще их избежать.

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3. Проверка налоговой задолженности

Сверьте состояние расчетов с бюджетом через электронный кабинет плательщика.

Получите справку об отсутствии задолженности из ГНС.

Разгрузите и проанализируйте интегрированную карту налогоплательщика.

Проверьте наличие пени или штрафов за предыдущие периоды.

Важно знать: Даже незначительная задолженность может стать поводом для более тщательной проверки. Не все налоги списываются автоматически, поэтому формально может существовать долг, не отражающийся в стандартных отчетах состояния расчетов с бюджетом.

4. Анализ рисковых операций

Проанализируйте банковские выписки и выделите потенциально сомнительные операции.

Проверьте соответствие назначений платежей фактическим операциям.

Подготовьте дополнительные подтверждающие документы для операций с большими суммами.

Составьте пояснения для операций с нетипичными контрагентами.

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Важно знать: операции с компаниями, имеющими признаки фиктивности, операции по возврату средств без надлежащего документального подтверждения, а также операции с необычными суммами или назначениями платежей — это то, на что в первую очередь обращают внимание инспекторы.

5. Подготовка персонала

Произведите инструктаж с работниками по правилам поведения во время проверки.

Назначьте ответственное лицо для коммуникации с инспекторами.

Убедитесь, что все сотрудники знают о своих правах и обязанностях во время проверки.

Подготовьте юридическое сопровождение на случай возникновения спорных вопросов.

Важно знать: неправильное поведение работников при проверке может создать дополнительные риски. Работники должны знать, какие документы можно предоставлять инспекторам, а в каких случаях следует обращаться к юристу или руководителю.

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