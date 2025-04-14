Как ФЛП может получить справку о доходах за разные периоды — Finance.ua

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Как ФЛП может получить справку о доходах за разные периоды

Личные финансы
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Как ФЛП может получить справку о доходах за разные периоды
Как ФЛП может получить справку о доходах за разные периоды
Для физических лиц-предпринимателей, которые продолжают свою деятельность и состоят на учете в органах Государственной налоговой службы, получение справки о доходах является важным шагом для ряда целей.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.
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В соответствии с Налоговым кодексом Украины, в частности статьей 179, ФЛП могут получить справку о доходах за период осуществления предпринимательской деятельности, подав заявку в орган ГНС, где они состоят на учете.
Для этого необходимо подать:
  • 1. За период пребывания на общей системе налогообложения — отдельные заявления о выдаче справки о поданной декларации об имущественном положении и доходах (об уплате или отсутствии налоговых обязательств), форма которой утверждена приказом Минфина от 13.06.2017 г. № 568, по каждому отчетному годовому периоду, за который необходимо получить информацию о доходах;
  • 2. За период нахождения на упрощенной системе налогообложения — заявление о выдаче справки о доходах в произвольной форме (с указанием способа получения информации: по почте или в контролирующем органе).
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Контролирующий орган (ЦОП) в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет:
  • справку (и) о поданной декларации об имущественном положении и доходах (об уплате или об отсутствии налоговых обязательств) по форме, утвержденной Приказом № 568 с имеющейся информацией о доходах ФЛП, задекларированные на общей системе налогообложения (отдельно за каждый отчетный год в соответствии с поданными Заявлениями по форме № 568), которую (ые) ФЛП получает непосредственно в контролирующем органе (ЦОП), в который подано (ы) Заявление (я) по форме № 568;
  • справку в произвольной форме о доходах ФЛП, задекларированных на упрощенной системе налогообложения, которую ФЛП получает непосредственно в контролирующем органе (ЦОП), в который подано Заявление, или по почте (в зависимости от указанного в Заявлении способа получения).
Состав и сроки хранения документов в системе налоговых органов определяются в соответствии с Перечнем типовых документов, которые образуются в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, других предприятий, учреждений и организаций, с указанием сроков хранения документов, утвержденного приказом Минюста от 12.04.2012г. № 578/5.
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Согласно п. 283 Перечня, для деклараций, отражающих отчетность всех налогоплательщиков, и документов (расчеты, отчеты, сведения, заявления, справки, карточки, письма, перерасчеты, платежные документы, вызовы) срок хранения - 5 лет.

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Справка Finance.ua:

  • Государственная налоговая служба предлагает увеличить до 180 дней срок подачи после демобилизации самозанятым лицом заявления на освобождение от уплаты налогов после демобилизации. Об этом сообщил Глава ГНС ​​Руслан Кравченко.
  • Действующее законодательство предусматривает, что мобилизованные ФЛП освобождаются от уплаты и подачи отчетности по НДФЛ, единому налогу и военному сбору на весь период службы. Для этого после демобилизации они обязаны подать в налоговое заявление и копию военного билета либо другого документа о призыве. На это отводится всего 10 дней.
  • Напомним, налоговый долг мобилизованных ФЛП составляет почти 30 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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