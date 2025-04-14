Как ФЛП может получить справку о доходах за разные периоды — Finance.ua

Как ФЛП может получить справку о доходах за разные периоды Сегодня 14:00 — Личные финансы

Как ФЛП может получить справку о доходах за разные периоды

Для физических лиц-предпринимателей, которые продолжают свою деятельность и состоят на учете в органах Государственной налоговой службы, получение справки о доходах является важным шагом для ряда целей.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.

Читайте также Мобилизированным ФЛП продолжают начислять налоги: ГНС инициирует изменения в законодательство

В соответствии с Налоговым кодексом Украины, в частности статьей 179, ФЛП могут получить справку о доходах за период осуществления предпринимательской деятельности, подав заявку в орган ГНС, где они состоят на учете.

Для этого необходимо подать:

1. За период пребывания на общей системе налогообложения — отдельные заявления о выдаче справки о поданной декларации об имущественном положении и доходах (об уплате или отсутствии налоговых обязательств), форма которой утверждена приказом Минфина от 13.06.2017 г. № 568, по каждому отчетному годовому периоду, за который необходимо получить информацию о доходах;

2. За период нахождения на упрощенной системе налогообложения — заявление о выдаче справки о доходах в произвольной форме (с указанием способа получения информации: по почте или в контролирующем органе).

Читайте также Как проверить правильность начисления налога на недвижимость: объяснение ГНС

Контролирующий орган (ЦОП) в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет:

справку (и) о поданной декларации об имущественном положении и доходах (об уплате или об отсутствии налоговых обязательств) по форме, утвержденной Приказом № 568 с имеющейся информацией о доходах ФЛП, задекларированные на общей системе налогообложения (отдельно за каждый отчетный год в соответствии с поданными Заявлениями по форме № 568), которую (ые) ФЛП получает непосредственно в контролирующем органе (ЦОП), в который подано (ы) Заявление (я) по форме № 568;

справку в произвольной форме о доходах ФЛП, задекларированных на упрощенной системе налогообложения, которую ФЛП получает непосредственно в контролирующем органе (ЦОП), в который подано Заявление, или по почте (в зависимости от указанного в Заявлении способа получения).

Состав и сроки хранения документов в системе налоговых органов определяются в соответствии с Перечнем типовых документов, которые образуются в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, других предприятий, учреждений и организаций, с указанием сроков хранения документов, утвержденного приказом Минюста от 12.04.2012г. № 578/5.

Читайте также ГНС показала результаты борьбы с теневыми рынками

Согласно п. 283 Перечня, для деклараций, отражающих отчетность всех налогоплательщиков, и документов (расчеты, отчеты, сведения, заявления, справки, карточки, письма, перерасчеты, платежные документы, вызовы) срок хранения - 5 лет.

Выберите наиболее выгодный депозит среди надежных банков Украины. Сравнение ставок и условий депозитов на Finance.ua

Справка Finance.ua:

Государственная налоговая служба предлагает увеличить до 180 дней срок подачи после демобилизации самозанятым лицом заявления на освобождение от уплаты налогов после демобилизации. Об этом сообщил Глава ГНС ​​Руслан Кравченко.

Действующее законодательство предусматривает, что мобилизованные ФЛП освобождаются от уплаты и подачи отчетности по НДФЛ, единому налогу и военному сбору на весь период службы. Для этого после демобилизации они обязаны подать в налоговое заявление и копию военного билета либо другого документа о призыве. На это отводится всего 10 дней.

Напомним, налоговый долг мобилизованных ФЛП составляет почти 30 млн грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.