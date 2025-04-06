Как проверить правильность начисления налога на недвижимость: объяснение ГНС — Finance.ua
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Как проверить правильность начисления налога на недвижимость: объяснение ГНС

Личные финансы
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Как проверить правильность начисления налога на недвижимость: объяснение ГНС
Как проверить правильность начисления налога на недвижимость: объяснение ГНС
Плательщики налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, могут обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по своему налоговому адресу для проведения сверки данных.
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.
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Что именно можно сверить:
  • объекты жилой и/или нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности налогоплательщика;
  • размер общей площади объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности налогоплательщика;
  • права на пользование льготой по уплате налога;
  • размер ставки налога;
  • начисленную сумму налога.
Если обнаружены разногласия между данными налоговой и документами плательщика (например, правом собственности), контролирующий орган пересчитывает сумму налога и направляет новое налоговое уведомление-решение.
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Предыдущее налоговое уведомление-решение считается отмененным (отозванным).

Если имущество не внесено в реестр

В случае, когда в налоговой базе отсутствует информация об объекте, но плательщик подал правоустанавливающие документы, уплата налога производится на основании поданных налогоплательщиком сведений до получения контролирующим органом сведений от органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество о переходе права собственности на объект налогообложения.
Физические лица имеют возможность пересмотреть сформированные налоговые уведомления-решения относительно сумм начисленных им налоговых обязательств по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.
Сделать это можно:
  • в меню «ЭК для граждан» личной части Электронного кабинета;
  • через вебпортал ДПС;
  • в мобильном приложении «Моя налоговая».
Напомним, в Украине изменяются ставки налога на недвижимость, которые вступят в силу в 2025 году.
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Согласно новому законодательству, владельцы жилья теперь будут платить налог в зависимости от площади недвижимости и ее местонахождения.
Основной новацией является повышение базовой ставки до 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр, превышающий норму.
По материалам:
Finance.ua
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