Суд взыскал в доход государства 2,6 млрд грн с онлайн-казино «Pin-Up» — Finance.ua

Суд взыскал в доход государства 2,6 млрд грн с онлайн-казино «Pin-Up» Сегодня 15:32

Суд взыскал в доход государства 2,6 млрд грн с онлайн-казино «Pin-Up»

Шевченковский районный суд Киева взыскал в доход государства 2,6 млрд грн от компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино «Pin-Up».

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Также суд утвердил соглашение между прокурором и обвиняемым — директором онлайн-казино «Pin-Up».

Последний осужден на пять лет, с освобождением от отбывания наказания сроком на три года за:

производство хозяйственной деятельности во взаимодействии с рф,

участие в преступной организации,

умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах,

легализацию имущества полученного преступным путем,

служебный подлог.

Что предшествовало

В рамках расследования деятельности «Pin-Up» работники Бюро и прокуроры Офиса генерального прокурора обнаружили, что представители этой компании сотрудничали с рф, в частности подсанкционными в Украине компаниями и людьми, наполняли бюджет россии.

Сотрудники ДБР подтвердили негативные последствия для боеспособности Сил Обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино.

В рамках расследования также установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории т.д. н. «лнр», наполняя таким образом бюджет врага.

К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, финансировало российских ветеранов, участвовавших в войне против Украины.

Как выяснили в ДБР, онлайн-казино продолжает работать на территории россии и на российских веб-ресурсах.

На основании собранных доказательств председателю и одному из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей было объявлено подозрение в содействии россии и незаконном хранении наркотиков или психотропных веществ без намерения продажи. Кроме того, подозрения объявили и владельцам онлайн-казино.

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