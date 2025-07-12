Суд взыскал в доход государства 2,6 млрд грн с онлайн-казино «Pin-Up» — Finance.ua
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Суд взыскал в доход государства 2,6 млрд грн с онлайн-казино «Pin-Up»

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Суд взыскал в доход государства 2,6 млрд грн с онлайн-казино «Pin-Up»
Суд взыскал в доход государства 2,6 млрд грн с онлайн-казино «Pin-Up»
Шевченковский районный суд Киева взыскал в доход государства 2,6 млрд грн от компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино «Pin-Up».
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
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Также суд утвердил соглашение между прокурором и обвиняемым — директором онлайн-казино «Pin-Up».
Последний осужден на пять лет, с освобождением от отбывания наказания сроком на три года за:
  • производство хозяйственной деятельности во взаимодействии с рф,
  • участие в преступной организации,
  • умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах,
  • легализацию имущества полученного преступным путем,
  • служебный подлог.

Что предшествовало

В рамках расследования деятельности «Pin-Up» работники Бюро и прокуроры Офиса генерального прокурора обнаружили, что представители этой компании сотрудничали с рф, в частности подсанкционными в Украине компаниями и людьми, наполняли бюджет россии.
Сотрудники ДБР подтвердили негативные последствия для боеспособности Сил Обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино.
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В рамках расследования также установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории т.д. н. «лнр», наполняя таким образом бюджет врага.
К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, финансировало российских ветеранов, участвовавших в войне против Украины.
Как выяснили в ДБР, онлайн-казино продолжает работать на территории россии и на российских веб-ресурсах.
На основании собранных доказательств председателю и одному из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей было объявлено подозрение в содействии россии и незаконном хранении наркотиков или психотропных веществ без намерения продажи. Кроме того, подозрения объявили и владельцам онлайн-казино.
По материалам:
Finance.ua
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