В Украине задержали директора онлайн-казино Pin-Up, подозреваемого в отмывании российских денег — Finance.ua

В Украине задержали директора онлайн-казино Pin-Up, подозреваемого в отмывании российских денег Сегодня 12:41 — Криминал

Государственное бюро расследований задержало директора компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино «PIN-UP». Настоящими собственниками данной коммерческой структуры, получившей лицензию на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет, являются граждане российской федерации.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Задержанному доложено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Документируется причастность других подследственных Бюро субъектов, круг которых устанавливается.

Напомним, что в рамках расследования деятельности этого онлайн-казино обнаружили факты пособничества представителей этой компании государству-агрессору.

В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями российской федерации, подсанкционными в Украине субъектами, а также установлены финансовые потоки в интересах наполнения бюджета агрессора и поддержки деятельности, связанной с вооруженной агрессией против Украины.

Сотрудники ГБР провели комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, которые подтвердили негативные последствия для боеспособности Сил Обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино.

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В рамках расследования также установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории т.н. «ЛНР», наполняя таким образом бюджет врага.

К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения осуществляло финансирование ветеранов так называемой «сво».

Само же онлайн-казино продолжает свою деятельность на территории России и российских веб-ресурсах.

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Предварительно в рамках производства на основании собранных доказательств сообщено о подозрениях председателю и члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по фактам пособничества государству-агрессору и незаконному производству, изготовлению, приобретению, хранению, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, а также по фактам пособничества государству-агрессору.

Также о подозрениях доложено фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино, номинальному владельцу и лицам, связанным с его деятельностью, в частности, владельцу торговой марки и доменного имени. Некоторые из указанных лиц находятся в розыске. В январе текущего года ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино «PIN-UP».

Суд также удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в управление АРМА более 2,6 миллиарда гривен, арестованных на счетах указанного онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

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