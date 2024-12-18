ГБР задержало руководителя КРАИЛ за содействие в работе российских онлайн-казино в Украине — Finance.ua

ГБР задержало руководителя КРАИЛ за содействие в работе российских онлайн-казино в Украине Сегодня 15:15 — Криминал

ГБР задержало руководителя КРАИЛ за содействие в работе российских онлайн-казино в Украине, Фото: ДБР

Государственное бюро расследований задержало руководителя комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по подозрению в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в больших размерах без цели сбыта.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

В частности, речь идет о поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне.

В ходе досудебного расследования ГБР установило, что возглавляемое им учреждение выдало и по указаниям которого намеренно не совершало действия по лишению лицензии по организации азартных игр в сети Интернет коммерческую структуру, бенефициарным владельцем которой являются россияне, а ее представители оказывали содействие государству-агрессору.

Фото: Офис генпрокурора

Решение не принималось, несмотря на многочисленные экспертизы, которые показали, что деятельность онлайн-казино грозит национальной безопасности. В частности, данные украинских военных, клиенты казино, могли легко попасть к россиянам.

Так, в ходе расследования ГБР среди прочего было установлено, что человек, непосредственно контролирующий деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения осуществлял финансирование ветеранов так называемой «сво». Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории россии и на российских веб-ресурсах.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, правоохранители провели обыски по местам его проживания, работы и в автомобилях, изъяли флеш-носители, черновые записи и другие документы, ноутбуки, телефоны, наркотические средства, денежные средства.

Фото: ДБР

В настоящее время суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам указанного онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени. Они уведомлены о подозрениях по статье Пособничество государству-агрессору (ст. 111−2 УК Украины).

Также Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных средств в доход нашего государства в соответствии с нормами действующего законодательства.

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