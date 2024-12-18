ГБР задержало руководителя КРАИЛ за содействие в работе российских онлайн-казино в Украине — Finance.ua
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ГБР задержало руководителя КРАИЛ за содействие в работе российских онлайн-казино в Украине

Криминал
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ГБР задержало руководителя КРАИЛ за содействие в работе российских онлайн-казино в Украине
ГБР задержало руководителя КРАИЛ за содействие в работе российских онлайн-казино в Украине, Фото: ДБР
Государственное бюро расследований задержало руководителя комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по подозрению в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в больших размерах без цели сбыта.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
В частности, речь идет о поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне.
В ходе досудебного расследования ГБР установило, что возглавляемое им учреждение выдало и по указаниям которого намеренно не совершало действия по лишению лицензии по организации азартных игр в сети Интернет коммерческую структуру, бенефициарным владельцем которой являются россияне, а ее представители оказывали содействие государству-агрессору.
Фото: Офис генпрокурора
Фото: Офис генпрокурора
Решение не принималось, несмотря на многочисленные экспертизы, которые показали, что деятельность онлайн-казино грозит национальной безопасности. В частности, данные украинских военных, клиенты казино, могли легко попасть к россиянам.
Так, в ходе расследования ГБР среди прочего было установлено, что человек, непосредственно контролирующий деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения осуществлял финансирование ветеранов так называемой «сво». Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории россии и на российских веб-ресурсах.
Как сообщили в Офисе генерального прокурора, правоохранители провели обыски по местам его проживания, работы и в автомобилях, изъяли флеш-носители, черновые записи и другие документы, ноутбуки, телефоны, наркотические средства, денежные средства.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
В настоящее время суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам указанного онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени. Они уведомлены о подозрениях по статье Пособничество государству-агрессору (ст. 111−2 УК Украины).
Также Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных средств в доход нашего государства в соответствии с нормами действующего законодательства.
По материалам:
Finance.ua
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