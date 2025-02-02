Сколько нелегальных онлайн-казино заблокировали в Украине: ответ Минцифры — Finance.ua
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Сколько нелегальных онлайн-казино заблокировали в Украине: ответ Минцифры

Казна и Политика
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Сколько нелегальных онлайн-казино заблокировали в Украине: ответ Минцифры
Сколько нелегальных онлайн-казино заблокировали в Украине: ответ Минцифры
В 2024 году в Украине удалось заблокировать 118 приложений нелегальных казино по обращению Минцифры.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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«Продолжаем бороться с незаконным азартным бизнесом. Выстроили четкую работу с Apple и Google по этому треку, после обращения Минцифры все незаконные приложения компании сразу блокируют», — написал Федоров.
Только за 2024 год по обращению Минцифры заблокировали:
  • 92 приложения AppStore;
  • 26 приложений Play Market.
Еще 4460 сайтов онлайн-казино удалили по распоряжению Госспецсвязи.
Министр подчеркнул, чтобы сообщить о незаконном казино Apple и Google, нужно написать на почту hello@thedigital.gov.ua с темой письма «Блокировка казино».
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Напомним, в начале года Владимир Зеленский подписал законопроект № 9256-д, предусматривающий изменения в сфере игорного бизнеса и лотерей.
До 1 апреля 2025 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей будет ликвидирована, а вместо нее создадут уполномоченный орган, отвечающий за политику в сфере игорного бизнеса.
Закон также вводит механизм блокировки нелегальных игровых сайтов и мобильных приложений.
По материалам:
Finance.ua
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