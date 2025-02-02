Сколько нелегальных онлайн-казино заблокировали в Украине: ответ Минцифры — Finance.ua

Сколько нелегальных онлайн-казино заблокировали в Украине: ответ Минцифры Сегодня 07:11 — Казна и Политика

Сколько нелегальных онлайн-казино заблокировали в Украине: ответ Минцифры

В 2024 году в Украине удалось заблокировать 118 приложений нелегальных казино по обращению Минцифры.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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«Продолжаем бороться с незаконным азартным бизнесом. Выстроили четкую работу с Apple и Google по этому треку, после обращения Минцифры все незаконные приложения компании сразу блокируют», — написал Федоров.

Только за 2024 год по обращению Минцифры заблокировали:

92 приложения AppStore;

26 приложений Play Market.

Еще 4460 сайтов онлайн-казино удалили по распоряжению Госспецсвязи.

Министр подчеркнул, чтобы сообщить о незаконном казино Apple и Google, нужно написать на почту hello@thedigital.gov.ua с темой письма «Блокировка казино».

Напомним, в начале года Владимир Зеленский подписал законопроект № 9256-д, предусматривающий изменения в сфере игорного бизнеса и лотерей.

До 1 апреля 2025 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей будет ликвидирована, а вместо нее создадут уполномоченный орган, отвечающий за политику в сфере игорного бизнеса.

Закон также вводит механизм блокировки нелегальных игровых сайтов и мобильных приложений.

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