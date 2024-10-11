АРМА приобретет военные облигации на ₴2 миллиарда — деньги взыскали с онлайн-казино, связанного с рф — Finance.ua
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АРМА приобретет военные облигации на ₴2 миллиарда — деньги взыскали с онлайн-казино, связанного с рф

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АРМА приобретет военные облигации на ₴2 миллиарда — деньги взыскали с онлайн-казино, связанного с рф
АРМА приобретет военные облигации на ₴2 миллиарда — деньги взыскали с онлайн-казино, связанного с рф
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) приобретет военные облигации на 2 млрд гривен.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
«АРМА приобретет военные облигации в 2 млрд гривен. Эти средства находились на счетах компаний, которые предоставляют услуги онлайн-казино в Украине и связаны с российским бизнесом и капиталом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что средства в сумме 2,6 млрд грн были переданы нацагентству в управление путем списания с банковских счетов компании на текущий счет АРМА в государственном банке.
По закону АРМА может покупать военные облигации в объемах, согласованных КМУ, но не более 80% средств на депозитных счетах, поэтому возможный объем приобретения военных облигаций составляет сейчас 2 млрд грн.
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Приказ о приобретении указанного объема ОВГЗ уже подписан и передан на согласование в Кабмин.
Общий портфель арестованных денежных средств в управлении АРМА с учетом указанных достиг рекордной суммы более чем в 10 млрд грн.
АРМА на 11 октября уже закупило военных облигаций почти на 6 млрд грн в эквиваленте, в том числе 31 млн долл. США и 6,5 млн евро.
Как сообщалось, Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало на аукционе около 40 тыс. литров гербицидов на 2,9 млн грн. В дальнейшем эти средства будут направлены на усиление обороноспособности государства путем покупки ОВГЗ.
По материалам:
Finance.ua
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