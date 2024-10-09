Минфин привлек с продажи облигаций рекордные 30 миллиардов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минфин привлек с продажи облигаций рекордные 30 миллиардов

Казна и Политика
15
Минфин привлек с продажи облигаций рекордные 30 миллиардов
Минфин привлек с продажи облигаций рекордные 30 миллиардов
8 октября 2024 года Министерство финансов Украины разместило облигации почти на 30,2 млрд гривен в эквиваленте.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Министерство финансов Украины на аукционах в этот вторник увеличило продажу гривневых облигаций до 24,08 млрд грн 12,14 млрд грн неделей ранее и привлекло еще $150 млн на валютном аукционе.
Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ:
  • 2,4 млрд грн под 14,65% с погашением через 1 год;
  • 5,28 млрд под 15,25% с погашением через 1,6 лет;
  • 5,38 млрд под 15,1% с погашением через 2,1 лет;
  • 5,3 млрд под 16,25% с погашением через 2,6 лет;
  • 5 млрд грн под 16,1% с погашением через 3 года;
  • 634 млн грн под 16,8% с погашением через 3,4 года.
Государственных облигаций в долларах под 4,65% с погашением через год было продано на 150 миллионов долларов.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.