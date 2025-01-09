ГБР задержало владельца онлайн-казино, подозреваемого в отмывании российских денег — Finance.ua

ГБР задержало владельца онлайн-казино, подозреваемого в отмывании российских денег Сегодня 18:45 — Криминал

ГБР задержало владельца онлайн-казино, подозреваемого в отмывании российских денег, Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований задержало номинального владельца компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-up. Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, являются россияне. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие выяснило, что задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, получившего лицензию. Также установлено, что задержанный довольно продолжительное время находился на территории Республики Кипр, где проводил совместное время с гражданами россии — реальными владельцами онлайн-казино.

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«В рамках расследования ее деятельности следователи Бюро в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины выявили факты пособничества представителей компании государству-агрессору», — добавили в ГБР.

В частности, документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями россии и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов.

Сотрудники ГБР провели большой комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, подтвердивших негативные последствия для боеспособности Сил Обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино.

В рамках следствия установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории т.н. лнр, наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс российской федерации, а также вооруженная агрессия против Украины.

К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой сво. Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории россии и российских веб-ресурсах.

На основании собранных доказательств сообщено о подозрениях по ст. 111−2 УК Украины фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино и топ-менеджеру контролирующего органа по фактам пособничества государству-агрессору, а также лицам, связанным с его деятельностью, в частности, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

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Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход нашего государства в соответствии с нормами действующего законодательства.

Напомним, что суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

При этом фигурантами предпринимались даже противоправные и безрезультатные попытки снятия арестов с переданных в АРМА активов.

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Распоряжением Кабинета Министров Украины от 05 ноября 2024 № 1088-р согласовано приобретение АРМА за счет вышеуказанных средств облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» в сумме 2 миллиарда гривен, которые уже работают для поддержки нашей обороноспособности и экономики.

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