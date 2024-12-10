Главу АМКУ Кириленко подозревают в обогащении более чем на 72 млн грн: ранее было 56 млн грн — Finance.ua

Главу АМКУ Кириленко подозревают в обогащении более чем на 72 млн грн: ранее было 56 млн грн Сегодня 15:16 — Криминал

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу в отношении руководителя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко. Теперь его подозревают в незаконном обогащении более чем на 72 млн грн, а не 56 млн грн, как было ранее.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По данным следствия, с 2020 по 2023 год Кириленко стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового авто, записав все на родственников своей жены.

Среди приобретенного имущества:

семь квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью почти 700 квадратов;

дом более чем на 220 квадратов и 2 земельных участка под Киевом;

два гаражных бокса;

шесть машиномест;

три нежилых помещения площадью более 190 квадратов;

автомобиль ВМW Х3.

Общая стоимость активов составила 72,8 млн грн, часть из них была приобретена по цене, значительно ниже рыночной. При этом законные доходы чиновника и его семьи не позволяли совершить подобные приобретения.

Напомним, что 14 августа Кириленко после выхода соответствующего журналистского расследования был уведомлен о подозрении в незаконном обогащении (статья 368−5 Уголовного кодекса) на 56,2 миллиона гривен и декларировании недостоверной информации (статья 366−2 УК).

Діло По материалам:

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