День фінасів: новий пакет підтримки бізнесу, цифровий облік водіїв, неправильний стаж Сьогодні 17:26

У понеділок, 7 вересня, ми розбиралися, що робити, якщо ви і Пенсійний фонд розходитеся в оцінці страхового стажу, та яку нову підтримку пропонують бізнесу.

Борг державі

Понад 200 тисяч компаній має податковий борг на загальну суму 263,32 млрд грн станом на початок липня 2026 року. У середньому, близько 1,2 млн грн винна державі одна компанія-боржник, пише Опендатабот.

Допомога по безробіттю в 2026 році

Для молоді, яка не має страхового стажу, та осіб, звільнених з останнього місця роботи за порушення трудового законодавства, мінімальний розмір допомоги з 1 січня 2026 року становить 1 650 грн на місяць.

До речі, зростання зарплат в Україні уповільнилося після різкого підвищення. А от як не потрапити на гачок шахраїв , читайте тут.

Наразі необхідний страховий (або, як його за звичкою називають, трудовий чи робочий) стаж для виходу на пенсію становить, залежно від віку потенційного пенсіонера, від 15 до 33 років. Та що робити, якщо ви і Пенсійний фонд розходитеся в оцінці страхового стажу? Тобто, ваш стаж порахували неправильно.

Новий пакет підтримки бізнесу

Національний банк України розширив можливості банків для кредитування бізнесу та місцевих громад на тлі посилення обстрілів виробничих і складських потужностей, а також об’єктів критичної та соціальної інфраструктури.

Цифровий облік водіїв

Міністерство внутрішніх справ затвердило Положення про Єдиний державний реєстр МВС, яке визначає перелік даних про водіїв, посвідчення, іспити, медичні документи та право керування, що зберігатимуться в електронній системі. Інформацію про навчання в автошколі також пов’язуватимуть із даними про складання іспитів.

Чого очікувати від курсу

Про це Finance.ua Уже з 3 вересня долар почав дорожчати, і в другій половині тижня курс розвернувся в бік послаблення гривні.Про це Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий розповідає, як режим «керованої гнучкості» та валютні інтервенції Нацбанку стримують різкі коливання. Також у цьому відео розбираємо детальний прогноз валютного ринку на вересень 2026 року та пояснюємо, чого чекати від курсів долара й євро в умовах осіннього зростання попиту на енергоносії та пальне.розповідає, як режим «керованої гнучкості» та валютні інтервенції Нацбанку стримують різкі коливання.

Як буде працювати метро

Під час жовтого рівня загрози. Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка метро) працюватиме без обмежень. Поїзди курсуватимуть через Південний міст, забезпечуючи перевезення пасажирів між лівим і правим берегами Дніпра. У разі оголошення червоного рівня загрози зелена гілка метро курсуватиме на двох окремих ділянках: між станціями «Сирець» — «Видубичі» та «Славутич» — «Червоний хутір».

При цьому у Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину.

Польські банки змінять правила повернення коштів

Чотири польські банки (BNP Paribas, mBank, Bank Millennium та Alior Bank) змінять правила обробки несанкціонованих платіжних операцій. Відповідні рішення ухвалив голова Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK) Томаш Хрустний

Водночас 69% іноземних працівників у Польщі стикалися з непрозорими схемами формування оплати праці.

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