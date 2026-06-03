День фінансів: звільнення через «Дію», бронювання в ІТ, проблеми з нарахуванням кешбеку Сьогодні 17:45

У середу, 3 червня, розповімо, чому банк може не нарахувати кешбек, що вигідніше — «єОселя» чи оренда, і чи подорожчає бензин після додавання біоетанолу.

👀 Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги.

Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням. Це займе лише кілька хвилин, однак дуже нам допоможе. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого🔥.

Звільнення з роботи онлайн

У «Дії» тестують послугу, де можна буде звільнитися з роботи онлайн на тимчасово окупованих територіях. Нова послуга також передбає не лише звільнення людям з ТОТ, а й отримання доступу до центру зайнятості. До тестування можуть долучитися повнолітні громадяни України, офіційно працевлаштовані на підприємствах, установах або організаціях на тимчасово окупованих територіях.

Вимоги до капіталу та ліквідності банків

НБУ затвердив положення про встановлення підвищених значень пруденційних нормативів для банків України. Документ передбачає можливість встановлення підвищених вимог до достатності капіталу та ліквідності залежно від профілю ризику конкретного банку та результатів наглядової оцінки SREP.

💳 Кешбек давно став одним із аргументів при відкритті банківської картки. Банки обіцяють клієнтам повернення частини витрачених коштів на покупки в супермаркетах, аптеках, кафе та ресторанах, на АЗС або у квіткових магазинах. Водночас іноді трапляються ситуації, коли клієнт сплатив покупку карткою, а очікуваний кешбек не нарахований. Чому можуть не нарахувати кешбек і чи винен в цьому банк — розповідаємо в новій статті:

Бронювання в ІТ

З 10 червня запрацюють нові правила для отримання бронювання на критичних підприємствах. Зокрема, зарплатну планку підняли до 25 941 грн. Водночас для українського ІТ-ринку цей крок навряд чи стане фатальним. У другому півріччі 2025 року медіана тих, кого забронював основний роботодавець, хоч і просіла на $433, все одно тримається на рівні $3500.

«Клуб білого бізнесу»

ДПС оновила перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. До нього включено 9 251 суб’єкт господарювання. Порівняно з попереднім переліком кількість таких платників зросла на 260 суб’єктів господарювання, або майже на 3%. Із загальної кількості платників 7 603 суб’єкти господарювання, або 82%, перебувають у ньому ще з березня.

Шахрайства під виглядом інвестицій

Інвестиційні шахрайства дедалі частіше маскуються під сучасні онлайн-платформи, які на перший погляд виглядають цілком надійними. Красивий сайт, особистий кабінет, підтримка клієнтів і навіть позитивні відгуки можуть створювати враження легального інвестиційного сервісу. За посиланням розповідаємо про ознаки, які створюють ілюзію надійності, але не є гарантіями легальності платформи для інвестицій.

«єОселя» чи оренда

Як свідчать дані OLX Нерухомість, у більшості відносно безпечних регіонів щомісячний платіж за програмою «єОселя» або співставний з орендною платою, або перевищує її в середньому на 10−20%. Водночас у прифронтових містах оренда залишається суттєво дешевшою через безпекову ситуацію та нижчий попит на житло.

Економіка України в 2026 році

У своєму новому звіті Regional Economic Prospects ЄБРР прогнозує зростання реального ВВП України на 2,2% у 2026 році. Це трохи нижче за лютневий прогноз, який передбачав зростання на 2,5%. Водночас банк зберіг прогноз на 2027 рік на рівні 4%. Такий сценарій можливий у разі послаблення бойових дій та початку масштабної післявоєнної відбудови.

Додамо, що уряд продовжує залучати кошти через облігації внутрішньої державної позики, які залишаються одним із ключових джерел фінансування бюджету. За перші п’ять місяців 2026 року від розміщення таких цінних паперів держава отримала понад 166 млрд грн, а також сотні мільйонів доларів і євро.

До речі, новий уряд Угорщини почав змінювати політику попередньої влади щодо України. Одним із перших кроків стало зняття блокування механізму часткової компенсації країнам ЄС за постачання озброєння Україні.

Ціни на бензин

З 1 липня 2026 року в Україні набудуть чинності нові вимоги до бензину — пальне повинно містити щонайменше 7% біоетанолу. Водії побоюються, що це може призвести до подорожчання бензину. Проте у Міністерстві економіки запевняють , що підстав для таких побоювань немає і запровадження стандарту Е10 не повинно призвести до зростання цін на пальне.

Скільки сьогодні коштують бензин, дизель та газ — розповідаємо тут

Поїзд до центру Європи

Приватний міжнародний залізничний та автобусний оператор Leo Express, що базується в Празі, запускає між’європейське залізничне сполучення. Маршрут з’єднає великі міські центри Німеччини, Чехії та Польщі аж до кордону з Україною, з одним щоденним рейсом у кожному напрямку.

Робота для молоді

У 2026 році молоді українці стали частіше звертатися до Державної служби зайнятості у пошуках роботи, професійного навчання та грантів для започаткування власної справи. Найчастіше роботу вони шукають у сфері торгівлі та послуг — 20%. Найзатребуванішими є вакансії продавець-консультант, продавець продовольчих товарів та кухар.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.