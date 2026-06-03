Скільки Україна залучила від продажу ОВДП у 2026 році
63
Уряд продовжує залучати кошти через облігації внутрішньої державної позики, які залишаються одним із ключових джерел фінансування бюджету. За перші п’ять місяців 2026 року від розміщення таких цінних паперів держава отримала понад 166 млрд грн, а також сотні мільйонів доларів і євро.
Водночас зростає інтерес до військових облігацій з боку громадян, які дедалі активніше вкладають у них свої заощадження.
Фізичні особи накопичили державних облігацій на 148,5 млрд грн в еквіваленті. З них понад 92 млрд грн вкладено у гривневі папери, ще понад 1 млрд доларів — у валютні ОВДП.
Портфель нерезидентів становив близько 16 млрд грн в еквіваленті.
Українці наростили вкладення у військові облігації
Особливо помітним є зростання інтересу громадян до військових ОВДП. Станом на 1 червня 2026 року фізичні особи володіли такими облігаціями на 103,4 млрд грн в еквіваленті. Рік тому цей показник становив 79,1 млрд грн.