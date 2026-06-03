Скільки Україна залучила від продажу ОВДП у 2026 році Сьогодні 15:05

Українські гроші та прапор

Уряд продовжує залучати кошти через облігації внутрішньої державної позики, які залишаються одним із ключових джерел фінансування бюджету. За перші п’ять місяців 2026 року від розміщення таких цінних паперів держава отримала понад 166 млрд грн, а також сотні мільйонів доларів і євро.

Водночас зростає інтерес до військових облігацій з боку громадян, які дедалі активніше вкладають у них свої заощадження.

Про це свідчить нова статистика від Нацбанку.

Скільки коштів залучила держава через ОВДП

За даними депозитарію НБУ, у січні-травні 2026 року уряд залучив від продажу ОВДП 166 млрд грн, 452 млн доларів США та майже 295 млн євро.

За цей самий період на погашення раніше випущених облігацій було спрямовано понад 134 млрд грн, 650 млн доларів США та майже 189 млн євро.

З початку повномасштабної війни і до кінця травня 2026 року через аукціони з розміщення ОВДП держава залучила понад 1,6 трлн грн, 11,2 млрд доларів США та 3,5 млрд євро.

Які ставки пропонують

Уряд продовжує пропонувати інвесторам ринкову дохідність за державними облігаціями.

У травні 2026 року максимальна ставка за гривневими ОВДП становила 16,15% річних, а за доларовими — 3,15% річних. Облігації в євро протягом місяця не розміщувалися.

Хто володіє найбільшим портфелем ОВДП

Станом на 1 червня 2026 року юридичні особи володіли ОВДП на суму понад 1,16 трлн грн в еквіваленті. Найбільша частина цих вкладень припадає на гривневі облігації.

Фізичні особи накопичили державних облігацій на 148,5 млрд грн в еквіваленті. З них понад 92 млрд грн вкладено у гривневі папери, ще понад 1 млрд доларів — у валютні ОВДП.

Портфель нерезидентів становив близько 16 млрд грн в еквіваленті.

Українці наростили вкладення у військові облігації

Особливо помітним є зростання інтересу громадян до військових ОВДП. Станом на 1 червня 2026 року фізичні особи володіли такими облігаціями на 103,4 млрд грн в еквіваленті. Рік тому цей показник становив 79,1 млрд грн.

Водночас портфель військових облігацій у власності бізнесу скоротився — з 117,6 млрд грн до 98,9 млрд грн за рік.

Створено за допомогою ШІ

У травні 2026 року Міністерство фінансів погасило військові облігації на суму 14,47 млрд грн.

Наразі військові ОВДП залишаються одним із інструментів, за допомогою якого громадяни та бізнес можуть інвестувати й одночасно підтримувати фінансову стійкість держави.

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