День фінансів: зустріч України і США, пілотна видача аграрної ноти, кримінальна відповідальність для ТЦК та ВЛК — Finance.ua

День фінансів: зустріч України і США, пілотна видача аграрної ноти, кримінальна відповідальність для ТЦК та ВЛК Сьогодні 17:35

Середа, 12 березня. У Саудівській Аравії, в місті Джидда, 11 березня відбулися переговори української та американської делегацій. Ключові теми — шлях до миру та двосторонні відносини України і США. Про результати читайте тут.

Також Президент пояснив, чому Україна погодилась на ідею про 30 днів тиші.

Водночас Українські цінні папери зростають після переговорів у Джидді.

При цьому Голова американської нацрозвідки підтвердила поновлення обміну розвідданими з Україною.

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Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади.

ЄС надасть 1,6 млрд євро українському бізнесу. Керівна рада Ukraine Investment Framework 7 березня Керівна рада Ukraine Investment Framework 7 березня оголосила конкурс заявок для операцій з опосередкованого кредитування мікро-, малих і середніх підприємств через банки.

Французька Thales та Украерорух підписали угоду. Украерорух та французька компанія Thales, один з Украерорух та французька компанія Thales, один з найбільших виробників обладнання для зв’язку у світі, підписали угоду щодо встановлення аеродромного радіолокатора в рамках підготовки до відновлення цивільних авіаперевезень в Україні.

Пілотна видача аграрної ноти. Вперше в Реєстрі аграрних нот відбулася пілотна видача аграрної ноти з депонуванням у Центральному депозитарії. Це є знаковою подією для впровадження цього фінансового інструменту на ринках капіталу. Про це Вперше в Реєстрі аграрних нот відбулася пілотна видача аграрної ноти з депонуванням у Центральному депозитарії. Це є знаковою подією для впровадження цього фінансового інструменту на ринках капіталу. Про це повідомила пресслужба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Ціна квартир після кожної ворожої атаки на місто. В Університеті Бата (Велика Британія), базуючись, зокрема, на даних ЛУН, В Університеті Бата (Велика Британія), базуючись, зокрема, на даних ЛУН, дослідили як конкретно війна впливає на середню вартість квартир в містах України.

Також Finance.ua у новому матеріалі розповідає про те, як купити або продати квартиру. Та як взагалі відбувається ця процедура та які існують нюанси.

ТОП-5 галузей з найбільшим гендерним розривом у зарплаті. За За підсумками 2024 року, гендерний розрив у зарплатних очікуваннях і фактичних окладах є нерівномірним по галузях. Найбільша різниця в бажаній зарплаті та грошовій компенсації залежно від статі спостерігається в галузях фінансових послуг, автомобільної промисловості та автобізнесу, банківської справи, енергетики та FMCG.

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Кримінальна відповідальність для ТЦК та ВЛК. Верховна Рада підтримала у першому читанні Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та СП, головами та членами ВЛК.

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Компенсації за програмою «Прихисток» з 1 березня. Ще 1 січня набрали чинності зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, який більше відомий всім як проєкт «Прихисток». Які зміни очікують отримувачів компенсації за програмою «Прихисток» з 1 березня — Ще 1 січня набрали чинності зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, який більше відомий всім як проєкт «Прихисток». Які зміни очікують отримувачів компенсації за програмою «Прихисток» з 1 березня — розповіли фахівці Юридичного порадника ВПО.

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