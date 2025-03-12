Припинення вогню, негайні мирні переговори та відновлення військової допомоги. Про що домовилися Україна і США у Джидді — Finance.ua

Припинення вогню, негайні мирні переговори та відновлення військової допомоги. Про що домовилися Україна і США у Джидді Сьогодні 10:01

Припинення вогню, негайні мирні переговори та відновлення військової допомоги. Про що домовилися Україна і США у Джидді, Фото: president.gov.ua

У Саудівській Аравії, в місті Джидда, 11 березня відбулися переговори української та американської делегацій. Ключові теми — шлях до миру та двосторонні відносини України і США. Вашингтон очікує позитивних новин після зустрічі. Речниця Білого дому заявила, що переговори були продуктивними.

Спільну заяву за результатами зустрічі опублікував Офіс президента України.

Українська делегація висловила вдячність президенту Трампу, Конгресу та народу США за підтримку у досягненні прогресу на шляху до миру.

Результати перемовин:

Припинення вогню. Україна підтримала пропозицію США про 30-денний режим припинення вогню з можливістю продовження за умови взаємного виконання росією. США наголосили, що взаємність росії є ключовою для миру.

Відновлення підтримки США. Вашингтон скасує паузу в обміні розвідданими та відновить безпекову допомогу Україні.

Гуманітарні ініціативи. Обговорено важливість гуманітарних зусиль, зокрема обміну полоненими, звільнення цивільних осіб та повернення примусово переміщених українських дітей, під час припинення вогню.

Переговорний процес. Сторони домовилися негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками росії, а Україна наголосила на залученні європейських партнерів.

Економічна співпраця. Країни домовилися укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України «для зміцнення її економіки та забезпечення процвітання й безпеки».

Коментуючи результати перемовин, президент Володимир Зеленський заявив, що американська сторона запропонувала зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню, не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту.

«Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо „рускіє“ погодяться — у той момент тиша запрацює», — заявив Зеленський.

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