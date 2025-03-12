Французька Thales та Украерорух підписали угоду, яка стосується відновлення польотів — Finance.ua

Французька Thales та Украерорух підписали угоду, яка стосується відновлення польотів
Украерорух та французька компанія Thales, один з найбільших виробників обладнання для зв’язку у світі, підписали угоду щодо встановлення аеродромного радіолокатора в рамках підготовки до відновлення цивільних авіаперевезень в Україні.
Про це повідомила пресслужба Украероруху.
Проєкт реалізується завдяки грантовій угоді між урядами України та Франції, одним із головних завдань якої є встановлення радіолокатора для спостереження за літаками на підході та в маршрутах.
«Відновлення інфраструктури спостереження та радіолокаційного покриття є пріоритетом для Украероруху, оскільки велика частина аеронавігаційного обладнання була зруйнована під час війни», — зазначив директор Украероруху Андрій Ярмак.
Він підкреслив, що новий радіолокатор значно покращить покриття в окремих районах повітряного простору України і стане важливим кроком у розвитку аеронавігаційної інфраструктури.
Нагадаємо, старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон раніше заявляв, що польоти в одному з українських аеропортів — «Львів» або «Бориспіль» — відновляться до кінця січня 2025 року.
Ryanair планує відновити польоти в Україну на тлі очікувань, що Трамп може завершити війну з росією. Майкл О’Лірі, виконавчий директор авіакомпанії, заявив, що Ryanair розробляє план, який дозволить розпочати польоти протягом чотирьох-шести тижнів після завершення війни.
Авіакомпанія Wizz Air також готова відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після припинення вогню з росією. Компанія збирається відновити близько 30 маршрутів.
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