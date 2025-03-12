Що змінилося для отримувачів компенсації за програмою «Прихисток» з 1 березня — Finance.ua

Що змінилося для отримувачів компенсації за програмою «Прихисток» з 1 березня Сьогодні 15:06 — Особисті фінанси

Що змінилося для отримувачів компенсації за програмою «Прихисток» з 1 березня

Ще 1 січня набрали чинності зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, який більше відомий всім як проєкт «Прихисток». Водночас, дію змін відтермінували до 1 березня. Які зміни очікують отримувачів компенсації за програмою «Прихисток» з 1 березня — розповіли фахівці Юридичного порадника ВПО.

1. Розгляд нових звернень про призначення компенсації витрат за безоплатне розміщення ВПО здійснює Пенсійний фонд України.

До цього часу звернутися з заявою про компенсацію потрібно було до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради або військової адміністрації за місцем розташування житла.

2. Людина, що розмістила ВПО та хоче вперше звернутись за призначенням компенсації, подає разом з уповноваженими представниками ВПО в місяці розміщення ВПО до органу ПФУ:

— повідомлення за формою https://cutt.ly/RrysudXl

— заяву за формою https://cutt.ly/Prysu2O4

3. Повідомлення і заяву можна подати:

онлайн — через Портал електронних послуг ПФУ;

офлайн — через безпосереднє звернення до органів ПФУ.

4. Компенсація на кожну окрему ВПО не призначається / не виплачується або її виплата припиняється, якщо:

встановлено факт родинних зв’язків між особою, яка розмістила у своєму приміщенні, та внутрішньо переміщеною особою/особами, які були розміщені нею в житловому приміщенні;

встановлено факт перебування за кордоном внутрішньо переміщеної особи більше ніж 30 календарних днів підряд на дату проведення перевірки права на отримання компенсації;

Пенсійним фондом України отримано від Нацсоцслужби інформацію про непроживання понад місяць ВПО у житловому приміщенні, за адресою якого надається компенсація;

за результатами перевірки встановлено факт наведення у заяві або повідомленні недостовірної інформації;

протягом 3-ох місяців перед зверненням ВПО здійснила купівлю, одержала безоплатно чи придбала на пільгових умовах через органи соцзахисту населення/одержала через благодійні організації, у тому числі за рахунок міжнародної грошової допомоги, кімнату в будинку, кімнату в гуртожитку, квартиру (будинок) (крім житла, розташованого на територіях, включених до Переліку бойових дій або тимчасової окупації), іншого нерухомого майна;

ВПО одержують субсидію на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення.

5. Компенсація призначається на 6 місяців. Виплата компенсації на другий 6-місячний період продовжується автоматично після перевірки відповідного права таких ВПО на надання компенсації за них.

6. Для призначення компенсації починаючи із січня 2025 р. під час звернення до органів ПФУ в березні 2025 р. у довідках про взяття на облік ВПО має бути зазначена адреса житлового приміщення тимчасового проживання, за якою призначається компенсація, а сама довідка видана не пізніше січня 2025 року.

7. Сума компенсації розраховується органами ПФУ щомісяця і становить 450 гривень за кожну людину в місяць.

Довідка Finance.ua:

Програма «Прихисток» — спільна ініціатива Товариства Червоного Хреста України та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, спрямована на допомогу особам, які прихистили у себе внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Програма передбачає компенсацію витрат приватним домогосподарствам, які прихистили внутрішньо переміщених осіб з територій, де ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих населених пунктів.

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